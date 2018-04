Hato: Chui Sai On reitera legalidade de processo disciplinar

O Chefe do Executivo, Chui Sai On, reiterou ontem a legalidade do processo de apuramento de responsabilidades das consequências do tufão Hato, que se concluiu com o apuramento de culpa e a punição apenas dos dois antigos responsáveis dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG).

“Em relação à responsabilização nós recorremos ao regime jurídico previsto na Função Pública, daí tomei várias decisões, primeiro recomendei o CCAC (Comissariado Contra a Corrupção) para fazer uma investigação e, depois, de acordo com Estatuto dos Trabalhadores da Administração da Pública de Macau, nós criámos um grupo de trabalho para abrir um inquérito. Quando recebemos os relatórios, o secretário para os Transportes e Obras Públicas (Raimundo do Rosário) e eu achámos que tínhamos que instaurar um processo disciplinar e ontem já anunciámos qual foi a decisão tomada”, respondeu o Chefe do Executivo aos jornalistas, à margem da conferência de imprensa da Comissão para a Revisão do Mecanismo de Resposta a Grande Catástrofes.

Chui Sai On decidiu aplicar ao antigo director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) a pena máxima disciplinar de demissão. Como Fong Soi Kun está já aposentado foi determinada “a suspensão do abono da pensão de aposentação pelo período de quatro anos”. À antiga sub-directora, Florence Leong, foi aplicada uma suspensão de 130 dias.

“Porque são dois dirigentes que foram punidos, esses dois interessados podem ainda gozar do direito de recurso, de acordo com a lei, por isso agora temos que manter toda a confidencialidade de todo o processo, uma vez que estamos a aguardar o processo de recurso”, acrescentou.

Chui Sai On reiterou que “o Governo da RAEM, depois da passagem do tufão Hato, tem vindo a assumir as suas responsabilidades, reconhecendo uma falha na gestão interna e, por isso, a primeira coisa que fizemos foi uma revisão total em relação ao mecanismo para enfrentar este tipo de calamidades, O trabalho mais urgente, nessa altura, era recuperar a situação de Macau no rescaldo do tufão”, concluiu. C.A.