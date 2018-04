‘Dérbi’ entre ‘águias’ e ‘leões’ encerra primeira volta da Liga de Elite

Benfica e Sporting de Macau vão medir forças no domingo naquele que será o primeiro ‘dérbi’ da temporada. As ‘águias’ estão a 90 minutos de alcançar uma primeira volta de campeonato só com vitórias, mas do outro lado estará um Sporting aguerrido que promete dificultar a vida ao actual campeão.

Pedro André Santos

A Liga de Elite completa neste fim-de-semana a primeira volta de um campeonato que não tem oferecido grande concorrência ao Benfica de Macau. O actual campeão soma por vitórias os jogos disputados, mas para alcançar o pleno terá que derrotar o rival Sporting, no domingo, no primeiro ‘dérbi’ do campeonato.

Os ‘leões’ chegam a esta partida depois de uma derrota na ronda passada, ante o Chao Pak Kei, já nos instantes finais da partida. No entanto, o treinador Nuno Capela garante que a equipa está motivada para defrontar os actuais campeões do território. “É mais um daqueles jogos grandes que os jogadores gostam de jogar, em que a motivação está sempre em alta. A equipa percebeu o que falhou no jogo com o Chao Pak Kei, vamos tentar evitar esse tipo de erros, provavelmente iremos cometer outros, mas aqueles não queremos voltar a cometer. E se não cometermos aqueles erros fica mais difícil para o adversário surpreender-nos”, disse o treinador do Sporting ao PONTO FINAL.

No entender de Nuno Capela, a pesada derrota das ‘águias’ em Pyongyang na quarta-feira, a contar para a Taça AFC, irá fazer com que o conjunto encarnado encare o ‘dérbi’ ainda mais motivado. “O Benfica vai querer dar resposta neste jogo e mostrar que aquilo que aconteceu na Coreia foi um acidente e derivado a terem encontrado uma equipa com outro nível. Acho que o Sporting não vai tirar qualquer partido disso, eles vêm motivados para mostrar que são fortes e querem já dar a volta a esse resultado menos positivo”, prosseguiu.

Apesar das dificuldades esperadas, Nuno Capela acredita que o seu clube poderá conseguir alcançar um resultado positivo no domingo. “Pela forma como nós encaramos os jogos tudo pode acontecer. O nosso espírito é de tentar ganhar todos os jogos. No último jogo com o Chao Pak Kei foi essa a tentativa até ao último minuto, neste jogo vamos ter mais cautelas, ter uma organização ainda maior para não sermos surpreendidos”, frisou.

Do lado do Benfica, Bernardo Tavares não espera facilitismos frente ao Sporting, recordando a boa exibição dos ‘leões’ na última jornada. “É uma equipa que pode complicar muito, vi o jogo contra o Chao Pak Kei e acho que não mereceram perder, acabaram por sofrer um golo no último minuto dos descontos mas isso é futebol. Vai ser um jogo complicado porque a nossa equipa está muito cansada e tem muitos jogadores condicionados, adivinha-se que vai ser um jogo muito equilibrado”, disse o treinador do Benfica ao PONTO FINAL.

Questionado sobre o desafio extra de poder terminar a primeira volta só com vitórias, Bernardo Tavares refere que o objectivo da equipa é sempre “tentar ganhar o próximo jogo”, recordando ainda as dificuldades encontradas frente ao Monte Carlo também após um regresso da Coreia do Norte. “A equipa sente muito a viagem, e depois é a intensidade do jogo. Uma coisa é ganharmos e outra é perder 8-0, dá sempre mossa para uma equipa que está habituada a ganhar”, concluiu o técnico do Benfica de Macau.

Relativamente às restantes partidas da jornada, Ka I e CPK abrem hoje a jornada noutro desafio que promete ser equilibrado. Amanhã decorrem mais duas partidas, com o Monte Carlo e o Lai Chi a medirem forças frente a Alfândega e Hang Sai, respectivamente.

No domingo, e para além do ‘dérbi’ entre o Benfica e o Sporting (20h30), jogam Polícia e Ching Fung.