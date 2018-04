China adverte que “lutará até ao fim” caso EUA persistam com proteccionismo

A China advertiu ontem que “lutará até ao fim”, caso os Estados Unidos insistam com uma política proteccionista, numa altura de crescentes disputas comerciais entre as duas potências, suscitadas pelas ambições de Pequim para o sector tecnológico.

“Há que cumprir com as normas antes de se iniciarem as negociações. Os EUA não mostraram nenhuma vontade sincera de negociar”, afirmou Gao Feng, porta-voz do ministério, numa conferência de imprensa em Pequim. Gao considerou que a possibilidade de Pequim e Washington realizarem negociações, no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), dependerá do respeito dos EUA por aquela organização e pelas regras multilaterais. Caso Washington persistir com a actual postura proteccionista “de forma obstinada”, e actuar unilateralmente, a “China lutará com determinação até ao final”, garantiu o porta-voz.

Na semana passada, os EUA anunciaram uma possível subida das taxas alfandegárias sobre uma lista de produtos chineses, que em 2017 valeram, no conjunto, 50.000 milhões de dólares nas importações norte-americanas, como retaliação pela “transferência forçada de tecnologia e propriedade intelectual norte-americana”. Em reação, Pequim ameaçou subir os impostos sobre um conjunto de produtos norte-americanos, que em 2017 representaram o mesmo valor nas importações chinesas.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou então que subiria os impostos sobre um conjunto adicional de 100.000 milhões de dólares em produtos chineses. Na raiz desta disputa está o plano de Pequim, designado “Made in China 2025”, para transformar o país numa potência tecnológica, com capacidades nos sectores de alto valor agregado, incluindo inteligência artificial, energia renovável, robótica e carros eléctricos.

A China fabrica 90% dos telemóveis e 80% dos computadores do mundo, mas depende de tecnologia e componentes oriundos dos EUA, Europa e Japão, que ficam com a maior margem de lucro. Washington queixa-se, no entanto, que as autoridades chinesas estão a subsidiar empresas locais e a protegê-las da concorrência, enquanto forçam firmas estrangeiras a partilhar tecnologia com potenciais futuros rivais chineses, em troca de acesso ao mercado do país.

A China é vista como um centro mundial de espionagem industrial e analistas dizem que está a piorar, à medida que Pequim tenta criar empresas para competir no sector tecnológico. O Presidente chinês, Xi Jinping, prometeu esta semana acelerar a abertura do mercado financeiro do país e reduzir as barreiras ao investimento estrangeiro nos sectores automóvel, construção naval e aviação. Gao Feng rejeitou, no entanto, que Xi esteja a ceder à pressão de Washington. “O anúncio de uma maior abertura pela China faz parte de um plano mais abrangente de abertura ao exterior e não está relacionado com as fricções comerciais com os EUA”, disse.

Agência Lusa