Amnistia: China com maior número de execuções, África Subsaariana é “farol de esperança”

Em muitos países da Região da Ásia-Pacífico o uso da pena de morte continua a violar a lei internacional, dois terços dos países já aboliram a pena de morte, a África Subsaariana é considerada “farol de esperança” e a China continua a liderar o número de execuções a nível mundial. São algumas das conclusões apresentadas num relatório publicado ontem pela Amnistia Internacional, com dados relativos a 2017 sobre sentenças à pena de morte e execuções.

“Mais uma vez, a China esteve no topo das execuções a nível mundial, implementando mais sentenças de morte do que o resto do mundo”, considera a Amnistia Internacional (AI) no “Relatório Global da Amnistia Internacional: sentenças à pena de morte e execuções em 2017” ontem divulgado. O organismo apurou que “milhares de pessoas foram executadas e sentenciadas” no país onde os números sobre o uso da pena de morte continuam classificadas como segredo de Estado, e atira novamente o desafio para que as autoridades chinesas sejam transparentes e tornem pública a informação.

“A China ainda não divulgou quaisquer números sobre pena de morte; porém, a informação disponível indica que em cada ano milhares de pessoas são executadas e sentenciadas à morte”, refere a AI, que monitorizou o recurso à pena de morte ao longo do ano passado, bem como os veredictos judiciais publicados na base de dados online gerida pelo Supreme People’s Court (SPC).

Foi em 2009 que a AI deixou mesmo de publicar a estimativa dos números relativos ao uso da pena de morte no país, “uma decisão que reflectiu as preocupações sobre como as autoridades chinesas deturparam os dados da Amnistia Internacional”. O organismo explica que “sempre deixou claro que os números que conseguiu publicar sobre a China foram significativamente mais baixos do que a realidade, devido às restrições no acesso à informação”.

A pena de morte manteve-se aplicável a 46 crimes, incluindo os não-violentos. A maioria das sentenças de morte e execuções registadas pela AI envolveram homicídio e tráfico de droga. O organismo aponta que, em Julho e Dezembro do ano passado, as autoridades de Lufeng, na província de Guangdong, conduziram “comícios de sentença em massa” em frente a milhares de pessoas e “violando numerosas regulamentações chinesas, durante os quais um total de 23 pessoas desfilaram em camiões e leram as suas sentenças de morte por crimes relacionados com droga. Imediatamente depois, 18 pessoas, cujas sentenças haviam sido aprovadas pelo SPC, foram executadas”.

No relatório, a AI demonstra ainda preocupações sobre “a falta de transparência e potencial ocultação” de casos relacionados com pena de morte em Xinjuang Uighur Autonomous Region (XUAR). O organismo não conseguiu encontrar qualquer informação sobre novas sentenças de morte e execuções em XUAR nos meios de comunicação e o único novo caso de sentença de morte foi publicado na base de dados do SPC.

“E isto é assim apesar de as autoridades da região de XUAR terem aumentado massivamente as medidas de segurança ao longo do ano, e continuado a declarar a campanha ‘People’s War’ e ‘strike hard’, tendo um amplo impacto nos muçulmanos, minorias étnicas na região. Tais campanhas na China têm sido tipicamente associadas ao crescimento do uso de pena de morte, e académicos já criticaram os procedimentos utilizados nestas campanhas pela falta de garantias de julgamento justo e probabilidade de ‘execuções erradas’”, lê-se no documento.

A AI diz acreditar que a China reduziu significativamente o uso da pena de morte por crimes económicos e aponta que a imprensa estatal chinesa publicou vários artigos afirmando que, desde o 18º Congresso do Partido, em 2013, nenhum dos mais de 67 oficiais de alto nível corruptos apanhados na onda anti-corrupção foram sentenciados à morte.

O mais recente caso da campanha anti-corrupção do Presidente Xi Jinping envolve Sun Zhengcai, em Fevereiro último acusado pela procuradoria-geral do Partido Comunista Chinês (PCC) de ter aceitado ilegalmente grandes montantes em dinheiro e bens, em troca de beneficiar terceiros. O processo do antigo secretário do PCC no município de Chonqing – que deixou o cargo em Julho do ano passado – começou ontem em Tianjin, no Norte da China. De acordo com o South China Morning Post, Sun, entre os favoritos para suceder a Xi no cargo de secretário-geral do partido, declarou-se culpado por aceitar subornos na ordem dos 170 milhões de yuans.

Singapura duplica número de execuções

A AI registou 93 execuções em toda a Região Ásia-Pacífico em 2017, uma redução de 28% em relação às 130 reportadas em 2016. Nove países conduziram execuções, menos do que os 11 em 2016. Se, por um lado, a Mongólia se tornou o 105º país a abolir a pena de morte por todos os crimes em Julho, por outro o Paquistão mostrou um decréscimo no número de execuções. As sentenças de morte mandatórias e a pena de morte por crimes relacionados com droga “continuam a ser uma questão de grande preocupação no Sudeste Asiático”, lê-se no documento.

Os números observados em 2017 “não incluem os milhares de execuções que se acredita terem tido lugar na China, nem aquelas que tiveram lugar na Coreia do Norte e Vietname, por causa do sigilo que cercou a publicação dos dados e o acesso limitado à informação”. Note-se que a Bielorrússia também integra o grupo de países nos quais os dados sobre a pena de morte são considerados segredo de Estado.

A AI explica que a diminuição do número de execuções registadas no ano passado está associada ao declínio no Paquistão, onde as execuções conheceram uma redução de 31%. Já Singapura duplicou o número de execuções em comparação com o ano de 2016.

África Subsaariana: “Uma nova esperança”

Um “farol de esperança”, considerou a organização internacional de defesa e promoção dos direitos humanos sobre a África Subsaariana, tendo em conta a abolição da pena de morte e o fim das execuções em todo o mundo. “Os avanços registados na África Subsaariana reforçaram a sua posição como ‘farol de esperança’ para a abolição. A liderança dos países nesta região dá uma nova esperança para o fim desta punição cruel, desumana e degradante”, disse, citado pela Lusa, o secretário-geral da AI, Salil Shetty, lembrando que são 20 os Estados abolicionistas na sub-região.

A AI indica no relatório relativo a 2017 que registou, pelo menos, 933 execuções em 23 países, menos 4% do que em 2016 (1.032) e menos 39% do que em 2015 (1.634), excluindo a China. Quatro países – Irão, Arábia Saudita, Iraque e Paquistão – representam 84% das execuções que aconteceram no ano passado.

No final de 2017, e depois de a Guiné-Conacri se ter juntado à Mongólia, chegou aos 106 o número de Estados que aboliram da legislação a pena de morte para todos os crimes – incluindo oito dos nove de expressão portuguesa (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, permanecendo a Guiné Equatorial como o único lusófono que ainda não o fez). O Burkina Faso, Chade, Gâmbia e Quénia “deram passos importantes” no mesmo sentido, considera a AI.

Segundo a AI, sabe-se que pelo menos 21.919 pessoas em todo o mundo estão no chamado “corredor da morte” a aguardar pelo eventual cumprimento da execução, com a Amnistia Internacional a defender uma maior pressão internacional contra a pena de morte.

“Em 2017 foram dados passos positivos, cujo impacto só saberemos daqui a meses ou anos. No entanto, com o retrocesso nalguns países, a campanha contra a pena de morte continua a ser essencial. São necessárias urgentemente mais medidas para pôr cobro a esta horrível prática que leva o Estado a matar”, sublinhou Shetty, citado pela Lusa.

A organização internacional divulgou ainda que detectou métodos de execução como a decapitação, o enforcamento, a injecção letal e a tiro, com pelo menos 31 públicas realizadas no Irão, onde pelo menos cinco pessoas foram executadas por crimes cometidos antes dos 18 anos. A AI dá também conta de que existem pessoas com deficiência mental que aguardam pelo cumprimento da pena de morte em países como os Estados Unidos, Japão, Maldivas e Singapura.