A adolescência no centro da obra de Adam Wong, o próximo cineasta residente da Cinemateca Paixão

A Cinemateca Paixão traz em Maio o cineasta de Hong Kong, Adam Wong, para um ‘workshop’ sobre “O Que filmar? Como filmar?” e um ciclo de cinema sobre a sua obra. O realizador do sucesso de bilheteira em Hong Kong, o filme sobre hip-hop “The Way We Dance”, foi também jurado da primeira edição da competição de curta-metragens do Sundance Film Festival: Hong Kong, a versão asiática do festival norte-americano de cinema independente.

Cláudia Aranda

O cineasta de Hong Kong Adam Wong estará em Macau entre 11 e 15 de Maio para orientar um ‘workshop’ de cinema e apresentar algumas das suas longas e curtas-metragens. Adam Wong será o segundo Cineasta Residente na Cinemateca Paixão depois de Cheung King-wai, que esteve no território no ano passado. O realizador fez parte do júri, em 2016, da primeira edição da competição de curta-metragens do Sundance Film Festival: Hong Kong Short Film Competition, a versão asiática do festival norte-americano de cinema independente Sundance.

Timothy Fan, chefe de programação e marketing da Cinemateca Paixão, descreve Adam Wong como “um modelo de sucesso para os cineastas Macau”, que com produções de baixo orçamento conseguiu sucessos de bilheteira. Timothy Fan dá o exemplo da longa metragem “The Way We Dance”, de 2013, que rendeu mais de 10 milhões de dólares de Hong Kong, e que tenta captar o espírito de uma certa juventude de Hong Kong, com uma história de bailarinos de hip-hop de rua. O filme, realizado com poucos recursos, teve a sua estreia no Festival Internacional de Cinema de Hong Kong e mais tarde viajou para o Festival de Cinema Udine Far East, que se realiza na cidade italiana de Udine, passou pelo Festival Internacional de Cinema de Edimburgo, entre outros, antes do seu lançamento em Hong Kong, alcançando grande popularidade entre o público.

O workshop de cinema orientado por Adam Wong realiza-se sábado 12 de Maio, das 14 às 18h30, com entrada livre, sujeito a um limite de 60 participantes. A sessão, com a duração de quatro horas, será apresentada em cantonês, com interpretação simultânea em inglês. O tema é “O que filmar? Como filmar?”. Adam Wong vai partilhar o método de criação das suas várias curta-metragens, desde como encontrar ideias no quotidiano, a esboçar histórias, pesquisar locais de filmagem, planear as filmagens, escolher um elenco e fazer a rodagem. Espera-se que os participantes partilhem também projectos, planos e histórias, para avaliação e comentário de Adam Wong.

“She Remembers, She forgets”, a fase da maturidade

Durante os cinco dias da sua estada em Macau, Adam Wong, que em 2007 foi nomeado como Melhor Novo Realizador no Hong Kong Film Awards, vai também marcar presença nas sessões dos seus filmes que vão ser apresentados na Cinemateca.

O ciclo começa a 12 de Maio, às 21h30 com “When Beckman Met Owen”, de 2004, a obra de estreia do realizador de Hong Kong, realizada com apenas 30 mil dólares norte-americanos, segundo se lê no blogue da New York Film Academy. O filme é sobre dois garotos de treze anos de idade, David e Michael, unidos por uma obsessão pelo futebol, e foi vencedor do Independent Spirit Award no 1º Festival de Cinema Asiático de Hong Kong. A 13 de Maio, a partir das 14h30, são projectados “The Way Out”, de 2017, e outras três curta-metragens, “Pinwheel” (2009), “Secret Taste” (2012) e “Assignment” (2016). No mesmo dia, às 21h30, passa “The Way We Dance”. O ciclo encerra com “She Remembers, She forgets”, de 2015, obra que indica a entrada numa fase mais amadurecida da sua carreira.

“The Way Out”, (“A Saída”, na tradução da Cinemateca) é um projecto para o qual a UNICEF HK convidou o realizador Adam Wong a juntar-se a três jovens, Luong Ying-ngai, Shum Ming-chun e Fung Ho-yuen, na produção de um documentário que capturasse a forma de vida e os desafios enfrentados pela juventude de Hong Kong. Ao mesmo tempo que Wong orientava os jovens e guiava-os em como fazerem bom uso das suas histórias, o realizador registou os bastidores do processo de realização do vídeo e produziu “The Way Out”. Adam Wong e os três jovens realizadores, vão estar presentes na sessão, para compartilhar a sua experiência.

Adam Wong Sau-ping formou-se em Artes na Universidade Chinesa de Hong Kong, em 1998, tendo prosseguido a sua formação na Universidade de Iowa. Nos Estados Unidos da América, Wong aproveitou o equipamento que tinha, máquina de filmar, ferramentas de edição e aulas de estudos de cinema para aperfeiçoar os seus conhecimentos em cinema. As curtas-metragens “Fish” (1997), “Ah Wai & Murphy” (1999) e “Glowing” (2000) ganharam prémios no Hong Kong Independent Short Film and Video Awards, segundo a edição online do Guia de Realizadores de Cinema de Hong Kong. Num esforço para ajudar a aumentar a sensibilização e angariar doações para as vítimas do tsunami no Japão, ocorrido em 2011, Wong filmou a curta-metragem “Friends”, apresentada numa sessão especial no Festival de Cinema Asiático de Osaka, no primeiro aniversário do evento do tsunami.