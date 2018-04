Sub-chefe do CPSP suspeito de fraude para obter subsídio da Fundação Macau

Dois pilotos de automobilismo locais, um deles também sub-chefe do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), são suspeitos de falsificação de documentos para obtenção de um subsídio concedido pela Fundação Macau (FM). O caso remonta a Setembro de 2017 e foi ontem divulgado pelo Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) no Relatório de Actividades do ano passado.

O CCAC apurou que um piloto, “consciente de não ter participado nas corridas do interior da China, mas com a intenção de obter um subsídio no âmbito da ‘participação de pilotos locais em corridas no exterior, em 2012’, apresentou junto da Fundação Macau (FM), a título de comprovação da sua participação nas ditas corridas, resultados obtidos em duas competições por um outro membro da sua equipa, conseguindo assim obter com sucesso o referido subsídio de forma fraudulenta”. O indivíduo conseguiu obter o mesmo apoio da FM uma segunda vez.

Foi no decorrer da investigação que o CCAC descobriu um caso em que outro piloto local, recorrendo ao mesmo esquema, conseguiu obter, também em 2012, subsídio da FM. “Os dois pilotos em causa conseguiram obter, de forma fraudulenta, um total de mais de 130 mil patacas a título de subsídios concedidos pela FM. As condutas dos dois pilotos levaram à suspeita da prática dos crimes de falsificação de documento e de burla previstos no Código Penal, tendo os casos sido encaminhados para o Ministério Público”, revela o relatório ontem publicado em Boletim Oficial.

Os casos foram comunicados pelo organismo de investigação à FM, “de modo a que esta última adoptasse as necessárias diligências para acompanhar os casos, bem como aperfeiçoasse, com a maior brevidade possível, o respectivo sistema de gestão e de supervisão, colmatando assim as lacunas existentes”.

O CCAC apresenta ainda outra investigação relacionada com o CPSP: um agente policial foi considerado suspeito de prática dos crimes de “burla de valor consideravelmente elevado e de violação do segredo de justiça”. O caso foi encaminhado para o Ministério Público.