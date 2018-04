O passado e o presente do Ancoradouro da Taipa, em exposição  

A Casa de Nostalgia das Casas da Taipa recebe a 19 de Abril, pelas 18h30, a exposição “Ancoradouro da Taipa: Nomes do Passado e do Presente”. A mostra dá a conhecer a zona onde no passado se localizava o ancoradouro, e onde hoje se situa o COTAI, pelo qual passavam frequentemente embarcações comerciais vindas de outros pontos do mundo.

“A actual zona do COTAI era onde se localizava em tempos o Ancoradouro da Taipa, pelo qual passavam frequentemente muitas embarcações comerciais estrangeiras. Com a apresentação dos topónimos do passado e do presente, a exposição, que decorrerá na zona do Ancoradouro da Taipa, dá a conhecer este pedaço de terra aos visitantes e episódios históricos que aí tiveram lugar”, descreve o Instituto Cultural, em comunicado.

A mostra inclui artefactos como mapas antigos de Macau. São disso exemplo o “Mapa do Ancoradouro da Taipa e de Macau do século XVIII” e o “Mapa de Macau e das ilhas das imediações (1891)”, assim como livros antigos como “Hai Dao Tu Shuo (Roteiro Náutico)” e “Guangdong Tongzhi” da dinastia Qing, em conjunto com a versão e-book de “Hai Dao Tu Shuo”.

No âmbito da exposição serão ainda organizados “dois workshops grátis de waterfall card ‘Cartões do Dia da Mãe DIY’”, no dia 12 de Maio, entre as 14 e as 17 horas, na Casa de Recepções das Casas da Taipa, disponíveis para crianças entre os 4 e os 12 anos, devendo os mesmos ser acompanhados por um adulto. Disponíveis estão 16 vagas em cada sessão, com entrada livre. Podendo os interessados inscrever-se nos workshops através do Sistema de Inscrição de Actividades na página electrónica do IC, entre 23 e 30 de Abril.

Também a exposição, que decorre até 18 de Junho entre as 10 e as 19 horas, tem entrada livre. Estão disponíveis visitas guiadas em cantonense e mandarim, entre as 16 e as 17 horas, aos sábados, durante o período da mostra.