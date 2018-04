MTR Corporation adjudicada por seis mil milhões de patacas

A MTR Corporation é a adjudicatária encarregada pelo Governo da prestação dos “Serviços de Assistência à Operação e Manutenção da Linha da Taipa do Sistema de Metro Ligeiro de Macau”, com um valor de 5.88 mil milhões de patacas.

De acordo com um comunicado do Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes (GIT), a prestação de serviços terá um prazo de 80 meses e o seu âmbito “abrange o ensaio e a activação dos sistemas antes da entrada em funcionamento da Linha da Taipa, a composição da equipa de operação e o desenvolvimento de formação pré-emprego”. A MTR Corporation passa a ser responsável pela operação nos primeiros cinco anos, e pela reparação e manutenção dos comboios, dos sistemas de sinalizações e das instalações das infra-estruturas.

O GIT refere ainda que “o Governo está a acelerar o ritmo de impulsionar a constituição da operadora do Metro Ligeiro com o capital totalmente do Governo. Após a constituição da mesma, o contrato da prestação dos serviços acima referido será acompanhado e gerido pela operadora do Metro Ligeiro”.

Ontem, numa conversa informal com alunos da Universidade de Macau, o secretário para os Transportes e Obras Públicas disse que os subsídios públicos atribuídos ao Metro Ligeiro serão maiores do que o montante actualmente injectado no sistema de transporte de autocarros públicos. Segundo a Macau News Agency, Raimundo do Rosário afirmou que os gastos deverão chegar a mil milhões de patacas por ano.