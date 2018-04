Macau Jockey Club obrigado a aumentar capital social até 1.500 milhões

O Macau Jockey Club deverá alterar o capital social para o montante mínimo de 1.500 milhões de patacas até Dezembro de 2023, sendo que o actual capital social é de três mil milhões de patacas. O valor foi publicado ontem em Boletim Oficial, depois da prorrogação do contrato de concessão das corridas de cavalos por mais 24 anos e seis meses.

De acordo com a Rádio Macau, que cita o documento, até 31 de Dezembro de 2018 a empresa “deve efectuar a redução do capital social motivada por perdas para o montante de 30 milhões de patacas, seguido de um aumento do capital social no montante mínimo de 570 milhões de patacas, a fim de atingir o capital social registado no montante mínimo de 600 milhões de patacas”.

Posteriormente, até 30 de Junho de 2020, o Jockey Club deve aumentar novamente o capital social em mais 400 milhões de patacas, para perfazer um total mínimo de mil milhões de patacas, e, até 31 de Dezembro de 2023, deve ser realizado o último aumento do capital social no montante mínimo de 500 milhões de patacas, por forma a atingir o valor de 1.500 milhões.

O incumprimento destas medidas poderá levar à suspensão ou rescisão do contrato.