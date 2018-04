Lionel Leong quer revisão da residência temporária por investimento relevante

O secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, instou o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) e a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) a prestarem “toda a colaboração nos trabalhos do CCAC [Comissariado Contra a Corrupção]”, depois deste organismo ter divulgado casos de corrupção nos dois serviços públicos. Lionel Leong quer revisão dos trabalhos internos.

Lionel Leong deu “instruções ao Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) para proceder a uma revisão profunda e, ainda, a um melhor aperfeiçoamento dos procedimentos e mecanismos de apreciação e autorização dos pedidos de residência temporária com fundamento em investimentos relevantes”. O secretário para a Economia e Finanças reagiu assim ao Relatório de Actividades de 2017 do Comissariado Contra a Corrupção, que denunciou casos de suspeita de falsificação de documentos por um requerente que pretendia obter autorização para residir temporariamente em Macau.

“Na apreciação dos pedidos de residência temporária, baseados em investimentos relevantes, o IPIM deve analisar minuciosamente a documentação apresentada por requerentes. Caso se verifique, no decurso do processo da apreciação, que as informações prestadas são incompletas, é exigida a entrega da documentação em falta, no sentido de dar seguimento aos devidos procedimentos de verificação. Se forem detectadas irregularidades nos processos, os mesmos são encaminhados para os órgãos competentes para efeitos de acompanhamento. Caso se verifiquem quaisquer indícios de violação da lei, os respectivos processos são enviados pelo IPIM para os órgãos judiciários”, explica o gabinete do secretário para a Economia e Finanças, em comunicado.

O relatório do CCAC, divulgado ontem em Boletim Oficial, revela que o organismo descobriu um caso, em Junho de 2017, relacionado com o regime de “imigração por investimento relevante”. O CCAC publicou que um indivíduo do Interior da China conseguiu aquela autorização, mas “em resultado das investigações efectuadas” apurou-se que “o projecto de investimento [loja] era inventado”. “Para a obtenção dos documentos legais necessários para a fixação de residência temporária em Macau, o indivíduo assumiu, fraudulentamente, a identidade de gerente geral da loja e assinou uma declaração útil para o seu próprio pedido. A par disso, o mesmo apresentou também um diploma de habilitações falsificado”, refere o CCAC.

Em Setembro do mesmo ano, um outro caso de falsificação de documentos foi detectado pelo CCAC. Aqui, três cidadãos do interior da China, através de um mediador que exercia funções no IPIM e com o auxílio de um membro familiar desse mediador, constituíram empresas e adquiriram fracções autónomas, servindo como fundamentos dos pedidos de fixação de residência temporária por via do regime de “imigração por investimento relevante” junto do IPIM. Foram autorizados pelo organismo e posteriormente conseguiram bilhetes de identidade de Macau. Todos os casos já foram encaminhados para o Ministério Público (MP), indica o CCAC.

O gabinete do secretário para a Economia e Finanças esclarece ainda que, “no caso de se verificar que a autorização para fixação de residência temporária foi obtida pelo requerente através dos meios fraudulentos, o IPIM procede à revogação da autorização, de acordo com os procedimentos estabelecidos, podendo o requerente incorrer ainda em, eventual, responsabilidade penal”.

Corrupção passiva na DSAL

De acordo com o relatório, o CCAC resolveu, em Outubro de 2017, um caso de pedido de suborno por parte de um inspector da DSAL. Durante uma operação de inspecção conduzida pela DSAL a uma empresa, um inspector dos serviços descobriu situações irregulares de prestação de trabalho por parte de trabalhadores não-residentes e, através de um intermediário, pediu um suborno de 50 mil patacas ao dono da loja, que recusou a oferta.

“As condutas do inspector em causa foram consideradas suspeitas da prática dos crimes de corrupção passiva para acto ilícito, de falsificação praticada por funcionário e de abuso de poder previstos no Código Penal, tendo o caso sido encaminhado para o Ministério Público”, refere o CCAC.

Segundo o comunicado do gabinete do secretário para a Economia e Finanças, logo após a recepção da queixa por parte de um residente, a DSAL participou o caso ao CCAC. “A pedido dos órgãos judiciários, foram já suspensas todas as funções atribuídas ao trabalhador em causa, tendo, ainda, sido iniciada a instauração de um processo de inquérito disciplinar interno contra o mesmo”, informa a mesma nota de imprensa.

Lionel Leong “reitera a sua total intolerância perante a prática de quaisquer violações de atribuições funcionais e infracções disciplinares”, e já deu instruções à DSAL para “proceder a uma avaliação global a todos os seus trabalhos internos”.