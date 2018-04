Fong Soi Kun penalizado em 4 milhões pode recorrer para o Chefe do Executivo ou para os tribunais

O antigo director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), Fong Soi Kun, pode contestar a pena disciplinar de suspensão do abono da pensão de aposentação pelo período de quatro anos, recorrendo para o Chefe do Executivo ou para os tribunais. Segundo o director substituto dos Serviços de Administração e Função Pública, Chou Kam Chon, o antigo director dos SMG tem 30 dias para apresentar recurso, conforme o Código do Procedimento Administrativo.

Cláudia Aranda

O Chefe do Executivo, Chui Sai On, atribuiu a pena disciplinar de demissão que é a mais elevada prevista no Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau (ETAM) ao antigo director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), Fong Soi Kun, no âmbito do processo disciplinar instaurado após o tufão Hato. Mas, como Fong Soi Kun está já aposentado, foi determinada “a suspensão do abono da pensão de aposentação pelo período de quatro anos”.

O antigo responsável dos serviços meteorológicos pode agora contestar esta penalização de duas formas, recorrer para o Chefe do Executivo ou para os tribunais. “De acordo com o regime disciplinar o interessado pode apresentar uma reclamação ao Chefe do Executivo ou então interpor um recurso contencioso”, adiantou ontem o director substituto dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP), Chou Kam Chon. “Conforme o Código do Procedimento Administrativo o interessado tem 30 dias para fazer um recurso”, acrescentou.

Ontem a Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública convocou uma conferência de imprensa para explicar que “o Governo da RAEM aplica o Regime de Aposentação e Sobrevivência e o Regime Disciplinar dos trabalhadores dos serviços públicos de acordo com a lei”.

A Presidente substituta do Conselho de Administração do Fundo de Pensões, Ermelinda Maria da Conceição Xavier, explicou que a pena atribuída está determinada no artigo 306 do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, que prevê as consequências para os trabalhadores que estejam sujeitos às penas de suspensão, aposentação compulsiva ou de demissão. Conforme o artigo 306, relativo a “penas aplicáveis a aposentados”, “a pena de demissão determina a suspensão do abono da pensão pelo período de quatro anos”.

Ermelinda Maria da Conceição Xavier adiantou que o artigo 311 determina que “a pena de demissão importa a perda de todos os direitos de funcionário ou agente”, dando a entender que, face à pena de demissão, a aposentação de Fong Soi Kun permitiu que o antigo director dos SMG não ficasse privado de todos os direitos.

A responsável acrescentou ainda que os funcionários e agentes punidos com pena de demissão podem ser reabilitados. Nos casos de funcionários punidos com demissão, os pedidos de reabilitação podem ser feitos pelos visados cinco anos depois da aplicação da pena, de acordo com o artigo 349. A lei diz que “a reabilitação será concedida a quem a tenha merecido por boa conduta, podendo para esse fim o interessado utilizar todos os meios de prova permitidos em direito”.

O antigo responsável do SMG vai ser penalizado em cerca de quatro milhões de patacas, calculado com base no valor da pensão de 80 mil patacas determinado pelo Fundo de Pensões. O processo da fixação da pensão de aposentação dum funcionário ou agente público não afecta, nem é afectado, pelo processo disciplinar, ambos são independentes, referiram os responsáveis, daí que o valor de pensão tenha sido fixado conforme os procedimentos.