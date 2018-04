Chefe do Executivo suspende pensão de antigo director dos SMG

O Chefe do Executivo suspendeu ontem, por quatro anos, a pensão de aposentação do antigo director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), depois de conhecidas as conclusões do processo disciplinar instaurado, em Agosto passado. O processo disciplinar instaurado a Fong Soi Kun e à antiga subdirectora Florence Leong concluiu que “houve responsabilidade disciplinar por parte dos dois trabalhadores, em virtude de os mesmos, culposamente, não terem exercido as suas funções com a eficiência que era devida”, de acordo com um comunicado ontem divulgado.

Chui Sai On decidiu aplicar ao antigo director dos SMG “a pena disciplinar de demissão”, mas como Fong Soi Kun está já aposentado foi determinada “a suspensão do abono da pensão de aposentação pelo período quatro anos”, indicou. À antiga subdirectora, que já pediu demissão dos SMG, foi aplicada uma suspensão de 130 dias, nos termos do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública.

Fong Soi Kun tinha apresentado a demissão a 24 de Agosto, um dia a seguir à passagem do tufão Hato, que causou 10 mortos, mais de 240 feridos e prejuízos avaliados em 1,3 mil milhões de euros. Em Março passado, foi oficializada a reforma voluntária do ex-director dos SMG.

Em Novembro, Chui Sai On instaurou um processo disciplinar contra os dois responsáveis, após a conclusão do inquérito aberto na sequência do tufão Hato. “Da investigação realizada resultou que os actos praticados” pelos antigos responsáveis dos SMG “poderão eventualmente constituir infracção disciplinar, pelo que a comissão de inquérito propôs a tomada de diligências disciplinares contra os mesmos”, segundo as conclusões.

A comissão de inquérito “entende que estão indiciados factos relativamente aos quais dois trabalhadores dos SMG devem assumir a responsabilidade disciplinar por incumprimento culposo de deveres inerentes às suas funções no processo de decisão relativamente ao içar dos sinais de tempestade tropical e à emissão do aviso de ‘storm surge’ durante a passagem do tufão Hato por Macau”, indicou.

Em Outubro passado, o relatório do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) apontava “procedimentos irregulares”, “elevado grau de arbitrariedade” e “decisões fruto do juízo pessoal do ex-director” dos SMG. O relatório do CCAC é o resultado de uma investigação aberta a 28 de Agosto, para “determinar responsabilidades a assumir, no âmbito dos procedimentos de previsão de tufões e da gestão interna por parte do ex-director dos SMG”.