CCAC regista “aumento significativo” do número de processos de combate à corrupção

Ao longo de cinco anos, o número de denúncias de natureza criminal e de processos instruídos pelo Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) conheceu um aumento de 368 casos. O ano de 2017 registou o número mais elevado, com o organismo a explicar, no seu Relatório de Actividades, divulgado ontem, que esteve “em causa um ano de eleições”.

O Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) revelou que recebeu um total de 1.264 queixas e denúncias em 2017. No relatório de actividades, publicado ontem em Boletim Oficial, o organismo detalha que a maior fatia, 719, está associada à área da provedoria de justiça, com destaque para os casos relacionados com o Regime de função pública (gestão interna, recrutamento de pessoal, problemas de natureza disciplinar e direitos dos trabalhadores), e que 545 são relativas ao combate à corrupção.

No documento, o CCAC explica que, “estando em causa um ano de eleições para a Assembleia Legislativa, registou-se um aumento significativo do número de processos instruídos e de processos concluídos no âmbito do combate à corrupção em comparação com o ano transacto”. Tendo em consideração os dados estatísticos dos anos anteriores, também se registou um aumento do número das queixas e denúncias e do número dos pedidos de consulta – 637 pedidos só na área de provedoria de justiça.

“Tal aumento deve ter tido por base, por um lado, o eventual aumento do número de irregularidades com que os cidadãos se defrontaram e da maior consciência da defesa dos seus direitos, e por outro, ao reconhecimento e concordância por parte dos cidadãos do trabalho desenvolvido pelo CCAC nos últimos anos, acreditando os mesmos que as investigações levadas a cabo pelo CCAC são capazes de operar o efeito pretendido”, sugere o organismo.

De entre os mais de 1.000 casos, 19 foram investigados por iniciativa do CCAC, 12 foram investigados por solicitação de autoridades do exterior [ver caixa], 48 foram remetidos por entidades públicas e os restantes tiveram origem na apresentação de queixas ou denúncias por parte de cidadãos. O CCAC aponta que 500 casos “foram apresentados com identificação do queixoso ou com a disponibilização de contactos para prestação de informações adicionais”, enquanto 685 “foram queixas ou denúncias anónimas ou com pedidos de confidencialidade relativamente à identidade do queixoso”.

Mais de 900 casos concluídos

Até final de 2017, o CCAC concluiu a investigação de 983 casos. Relativamente aos casos de natureza criminal, foi concluída a investigação de 537 casos, tendo os mesmos sido encaminhados para o Ministério Público ou arquivados. No âmbito da provedoria de justiça, 446 casos foram dados por concluídos e arquivados.

O CCAC mostra que duas dezenas dos processos que investigou foram julgados em tribunal e que alguns destes ainda se encontram em fase de recurso. Quanto aos casos que resultaram em sentenças já transitadas em julgado, envolveram um total de 46 indivíduos, incluindo o ex-procurador, Ho Chio Meng, que foi condenado pelo Tribunal de Última Instância a uma pena de prisão de 21 anos pela prática de 1.092 crimes.

“A par da conclusão com sucesso dos depoimentos em juízo no âmbito do caso de grande destaque do ex-Procurador do Ministério Público, o CCAC resolveu vários casos de menor expressão de crimes de fraude e crimes cometidos no exercício de funções, sobretudo crimes de falsificação de documentos, peculato, casos de inexactidão dos dados preenchidos nas declarações de bens patrimoniais e interesses, entre outros; por outro lado, procedeu-se também, e pela primeira vez, à investigação de casos de contravenções relativos à violação do dever de declaração previsto na nova regulamentação da Lei Eleitoral”, lê-se no relatório.

O CCAC e os cidadãos

Ainda no ano passado, o CCAC recebeu 1.429 pedidos de consulta e de informação sobre diferentes matérias, sendo 793 relacionados com matéria criminal e 636 relacionados com matéria administrativa. Já no âmbito da promoção comunitária, foram organizados 379 palestras e colóquios de vários tipos, contando com a participação de mais de 17.000 pessoas.

Doze pedidos de apoio do exterior

No âmbito da cooperação transfronteiriça, o CCAC registou, no ano passado, uma “ligeira descida” no número de casos de apoio solicitado por autoridades do exterior ao organismo – de 19 casos em 2016 para 12 em 2017. Destes 12 casos, oito corresponderam a solicitações realizadas por autoridades anti-corrupção do interior da China e quatro pela Comissão Independente contra a Corrupção (ICAC) de Hong Kong. Do total de casos, cinco foram dados como findos e sete continuam a ser acompanhados.

Também os casos em que o CCAC pediu apoio a autoridades do exterior diminuiu, desta feita de nove, em 2016, para seis, em 2017. O organismo escreveu que foi solicitado o apoio das autoridades anti-corrupção do interior da China em cinco destes casos, e do ICAC de Hong Kong no caso restante. Três foram concluídos e outros três continuam a ser acompanhados.