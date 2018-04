CCAC quer melhorias no Regime de responsabilização de direcção e chefia

O envolvimento dos serviços públicos em processos criminais investigados pelo Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) leva o organismo a pedir ao Governo a responsabilização dos que estão em posições de poder. A revisão da actual legislação é premente, defende o CCAC.

O Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) considera necessário o aperfeiçoamento do Regime de responsabilização de direcção e chefia “com a maior brevidade possível”. A posição do organismo é apresentada no Relatório de Actividades de 2017, tornado ontem público, e onde é apontado que o Governo “deve proceder à revisão da regulamentação jurídica do regime disciplinar do referido pessoal da função pública, concretizando efectivamente o princípio de ‘quem tem poder tem responsabilidade’”.

No relatório, que pode ser consultado no Boletim Oficial, o CCAC lista vários casos criminais de abuso de poder, de burla de “valor consideravelmente elevado”, de condutas criminais de falsificação de documentos, de burla ao erário público, de concessão de subsídios ou de prestação de serviços públicos.

“Tais casos revelam que os respectivos processos de apreciação e de aprovação levados a cabo pelos serviços públicos não são rigorosos e que os mecanismos de supervisão são deficientes, necessitando assim de uma maior atenção que deve ser prestada por parte do Governo da RAEM e dos diversos serviços públicos”, defende André Cheong, no preâmbulo do documento.

O Comissário contra a Corrupção salientou as investigações que revelaram a violação das disposições legais ao concurso e ao recrutamento centralizado por parte do Instituto Cultural (IC) – “tendo o pessoal em causa escapado à obtenção da necessária autorização e supervisão do órgão superior para recrutar, de forma constante, um grande número de trabalhadores mediante o modelo da aquisição de serviços” – e o poder decisório relativo à previsão de tufões pela Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) altamente dependente do director – “recorrendo-se a procedimentos irregulares e critérios não transparentes, existindo ainda um grau considerável de arbitrariedade”.

Para André Cheong, estes acontecimentos “demonstram que algum pessoal de direcção dos serviços públicos necessita de reforçar a sua consciência sobre o conceito de ‘administrar de acordo com a lei’, bem como elevar a sua capacidade de ‘tomar decisões pelo método científico’”.

Ao longo do documento, o CCAC elenca um conjunto de casos investigados pelo organismo e afirma que “pode-se verificar que alguns dirigentes e chefias não possuem um conhecimento básico sobre as disposições da lei relativa à gestão de pessoal, originando assim um enfraquecimento da consciência disciplinar por parte dos trabalhadores, e afectando também o ambiente de trabalho do serviço”.

Por outro lado, “alguns serviços públicos, depois da advertência feita pelo CCAC, e estando conscientes de que as decisões anteriormente tomadas pelos mesmos são notoriamente desprovidas de fundamentos de direito, afectando gravemente os direitos e os interesses legítimos dos cidadãos, em vez de procederem atempadamente a uma revisão integral da situação ilegal em causa ou à regularização da situação por sua iniciativa, só tomaram as necessárias diligências depois de o CCAC ter novamente manifestado a sua posição junto dos mesmos”, considera o organismo.

“Caçamos tanto os tigres como as moscas”

“Desde a autuação do processo por parte do Ministério Público e o seu encaminhamento para o CCAC em Fevereiro de 2015, que o pessoal do CCAC enfrentou vários tipos de dificuldades, apenas conseguindo terminar a investigação do caso depois de as superar. O CCAC empenhou-se, juntamente com a equipa de trabalho do Ministério Público [MP], num esforço árduo para, no final, conseguir submeter provas bastantes ao tribunal”, refere o organismo, sobre o caso que envolveu o ex-Procurador do MP.

Em Julho de 2017, o Tribunal de Última Instância acabou por condenar Ho Chio Meng a uma pena de prisão de 21 anos pela prática de 1.092 crimes. “A sentença condenatória proferida pelo Tribunal demonstrou a justiça social traduzida na ideia de que ‘a justiça tarda mas não falha’”, lê-se no relatório.