Benfica de Macau “atropelado” pelo 25 de Abril em Pyongyang

O Benfica de Macau perdeu ontem, por 8-0, frente ao 25 de Abril, em partida a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Taça AFC. Kim Yu-song foi a grande figura da partida ao apontar quatro golos, aos 13, 64, 77 e 79, enquanto que An Il-bom (55 e 68) e Hyong-jin (21 e 82) foram os outros marcadores.

A formação da RAEM chegou ao intervalo a perder por 2-0, obrigando o treinador Bernardo Tavares a apresentar uma formação mais ofensiva com a entrada de Nicholas Torrão para o lugar de Rafael Moreira. No entanto, a equipa da casa não tirou o pé do acelerador e mostrou-se implacável, marcando mais seis golos.

Com este resultado, a formação norte-coreana isolou-se na liderança do grupo, com nove pontos, enquanto que o Benfica manteve-se na segunda posição, com seis. O sonho da qualificação ficou agora bastante mais complicado para o Benfica de Macau, que terá o “tudo ou nada” no próximo 25 de Abril, quando receber precisamente o campeão norte-coreano.