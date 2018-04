Aos 20 anos, o Museu de Macau renova-se e mostra relíquias do junco Nanhai Nº 1

O Museu de Macau abriu portas há 20 anos e, para assinalar a data, dia 18 de Abril inaugura uma exposição sobre o projecto arqueológico que permitiu recuperar o junco chinês do século XII “Nanhai Nº 1”. Esta mostra vai custar 3,5 milhões de patacas, metade de um total de sete milhões previstos para as celebrações. O museu localizado na Fortaleza do Monte atraiu 4,8 milhões de visitantes nestas duas décadas. A entidade disse ontem que vai dar início à renovação da zona permanente de exposições. Uma aplicação para visitas virtuais foi outra das inovações anunciadas.

Cláudia Aranda

Uma exposição de relíquias arqueológicas submarinas provenientes do navio mercante chinês “Nanhai Nº1” – da época entre 1127 e 1279, período próspero do comércio marítimo chinês antes da frota ser desmantelada séculos depois -, é um dos pontos altos do programa que assinala os 20 anos do Museu de Macau, ontem anunciado em conferência de imprensa.

O programa de actividades do vigésimo aniversário do museu, localizado na Fortaleza do Monte, conta com um orçamento de sete milhões de patacas, dos quais metade, 3,5 milhões de patacas, se destinam à mostra arqueológica “Tesouros do Mar profundo – Exposição de Relíquias Arqueológicas Subaquáticas do Nanhai Nº1”, anunciou o director do Museu de Macau, Loi Chi Pang. A exposição, organizada em parceria com o Museu Marítimo da Rota da Seda, de Guangdong, é inaugurada a 18 de Abril, às 18h30, e vai centrar-se no projecto de arqueologia que, em 2007, recuperou o junco da dinastia Song do fundo do Mar do Sul da China, na foz do Rio das Pérolas, tomado como referência da dimensão e importância da Rota Marítima da Seda.

Ontem o director do Museu de Macau, Loi Chi Pang, anunciou também a intenção de proceder à “renovação da zona permanente de exposições”, a ser realizada de forma faseada, estando alocadas para a primeira fase das alterações 500 mil patacas. Anualmente, o Museu de Macau conta com um orçamento de cerca de 20 milhões de patacas, adiantou o director Loi Chi Pang.

Renovar espaço de exposições e exibir doações

“Muitos visitantes perguntaram-nos se vamos renovar a zona permanente de exposições, e vamos fazer isso, vamos renovar a zona permanente de exposições, estamos a planear renovar a zona de arqueologia e também vamos instalar a zona de doações. Por causa do espaço limitado não podemos exibir muitas coisas, portanto vamos mudar as obras duas vezes por ano”, disse Loi Chi Pang, sem adiantar um calendário para o efeito.

Em 20 anos, desde que foi inaugurado a 18 de Abril de 1998, o Museu de Macau recebeu quatro milhões e 800 mil visitantes. No ano passado o Museu de Macau foi visitado por 454.677 turistas e residentes “mais 12 por cento do que em 2016”, informou a chefe do Departamento de Museus do Instituto Cultural (IC), Lei Lai Kio. O número de visitantes tem vindo a crescer gradualmente nos últimos anos, anunciaram os responsáveis, de 245.519 visitantes em 2013, para 313.309 em 2014, 360.360 em 2015, e 404.515 em 2016. De acordo com a chefe do Departamento de Museus do IC, este ano, durante o feriado do Ano Novo Chinês, entre 1 e 5 de Fevereiro, “o número de visitantes bateu o recorde, com mais de 40 mil visitantes”.

Para atrair ainda mais turistas e residentes, o vice-presidente do IC, Ieong Chi Kin, afirmou que há intenção de melhorar os serviços e de apostar nas plataformas digitais. “Esperamos lançar mais actividades na Internet para os residentes conhecerem as colecções do museu”, disse Ieong Chi Kin. Uma aplicação móvel que permite o público fazer visitas virtuais ao museu foi uma das inovações anunciadas.

Um projecto arqueológico “notável”, o Nanhai Nº1

A 21 de Abril, pelas 15 horas, no Auditório do Museu de Macau, realiza-se a palestra temática “Preservação do casco do Nanhai Nº 1 e das relíquias descobertas em escavações no local”, orientada pelo vice-director do Departamento de Armazenamento do Museu Marítimo da Rota da Seda, de Guangdong, Zhang Xuanwei. O responsável vai dar a conhecer os trabalhos de conservação do casco desta embarcação bem como dos artefactos encontrados no local.

O junco de trinta metros Nanhai Nº1 naufragou na foz do Rio das Pérolas há cerca de 800 anos, tendo sido encontrado em 1987 por uma equipa britânica em busca de um barco da Companhia das Índias Orientais. A sua recuperação do lodo e sedimentos do rio é tida por publicações especializadas como um dos projectos arqueológicos chineses “mais notáveis e espectaculares”. “Envolveu a construção de uma gaiola de aço de três mil toneladas, de maneira a transportar os destroços para um tanque de água salgada instalado num museu construído para o efeito na ilha de Hailing, em Guangdong. Em 2015, os arqueólogos chegaram ao interior do navio e, até à altura, haviam encontrado mais de 600 peças de porcelana, 100 artefactos de ouro e cinco mil moedas de bronze”, refere a revista “Archaeology”, uma publicação com mais de 65 anos, do “Archaeological Institute of America”, uma organização sem fins lucrativos dedicada à preservação do património.

O Museu de Macau organiza ainda, em Abril, Junho e Julho, ‘workshops’ para a criação de um junco em miniatura, com peças de lego. Na sala de exposições da Fortaleza do Monte será montado um jogo que permitirá aos participantes experienciarem escavações arqueológicas sub-aquáticas. Durante o período de exposição serão ainda organizados passeios culturais ao Museu Marítimo da Rota da Seda, de Guangdong.

Os “Jogos no Museu de Macau” são outro dos destaques das actividades de comemoração do 20º aniversário do museu. A 19 de Maio, entre as 16 e as 21 horas, organizam-se ‘workshops’, visitas guiadas a exposições temáticas, teatro, oficinas de restauro, barracas de jogos e de venda de livros.