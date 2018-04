Taoismo no centro da próxima palestra do ciclo “Do Sagrado ao Profano”

“A Religião, a Filosofia Taoista e o Humor” é o tópico da próxima palestra promovida pelo Fórum Luso-Asiático. O professor Hans-Georg Moeller, coordenador do programa de Filosofia e Estudos Religiosos da Universidade de Macau, é quem vai abordar o tema, na sexta-feira, 13 de Abril, às 18h30, na Livraria Portuguesa.

Cláudia Aranda

Depois de concluído o ciclo das religiões ocidentais, do Islamismo, Cristianismo, Judaísmo, Anglicanismo, “agora queremos passar para as chamadas religiões ou espiritualidades orientais, começando pelo Taoismo”, disse ao PONTO FINAL, Arnaldo Gonçalves, presidente do Fórum Luso-Asiático. O Fórum Luso-Asiático reata assim o seu ciclo de palestras “Do Sagrado ao Profano” com a palestra “A Religião, a Filosofia Taoista e o Humor”, que será proferida pelo professor Hans-Georg Moeller, coordenador do programa de Filosofia e Estudos Religiosos da Universidade de Macau. A palestra terá lugar no dia 13 de Abril, pelas 18h30, na Livraria Portuguesa, e vai ser proferida em inglês.

“Durante a Revolução Cultural foram muito perseguidos na China, houve monges que foram mortos, tiveram que fugir, e fugiram para Taiwan e para Hong Kong. Portanto, acredito que existam locais em Macau onde o Taoísmo é praticado e haja seguidores dessa espiritualidade e dessa religião. Mas, não sabemos quantos são“, afirmou Arnaldo Gonçalves em resposta à pergunta sobre a representatividade desta prática no território.

No entender do presidente do Fórum Luso-Asiático, “Macau vive um pouco com esta visão mítica de que é o centro do cristianismo na Ásia e isso leva muitas vezes a que se desconheçam as outras expressões de religiosidade, que são também importantes, quando a comunidade cristã é relativamente pequena, são 20 mil pessoas ou 30 mil em 650 mil”. O objectivo destas conferências é, por isso, oferecer “um painel completo das várias religiões e da importância que têm as religiões no mundo contemporâneo e, sobretudo, aqui na Ásia”.

Caminho de reflexão e procura interior

Este ciclo de palestras tem, na sua génese, o objectivo de “saber se havia um regresso da dimensão do sagrado e da procura do sagrado e da espiritualidade na vida e eu, pessoalmente, creio que sim, que existe. Não tem que ser uma religião institucional, mas pode ser um caminho de procura interior que passe pela meditação, pelo ioga e por outras expressões de reflexão e de procura interior. Acho que é um caminho cada vez mais necessário para nós nos sentirmos um bocadinho mais completos naquilo que somos. Para além de nos deleitarmos com as coisas do consumo, que é a parte material, também termos uma satisfação do ponto de vista espiritual, para sermos seres-humanos equilibrados, é esse que é o objectivo”.

O Taoismo é uma tradição filosófica e religiosa chinesa que tem como conceito central o “Tao”, o caminho, a estrada. Existem no mundo aproximadamente 2.7 milhões de adeptos do Taoismo. Na China é um dos sistemas mais praticados conjuntamente com o Confucionismo e o Budismo, adianta Arnaldo Gonçalves.

Para esta tradição o Tao é a força cósmica que cria o universo. O seu livro mais importante é o Tao Te Ching, que data de 300 A.C. e que é habitualmente designado por “O livro do caminho e da virtude”. Segundo este, a natureza manifesta-se espontaneamente sem uma intenção superior, cabendo ao ser humano integrar-se por meio da não-acção [wuwi] e da espontaneidade [ziran], no seu fluxo e ritmos para que alcance a felicidade e uma vida longa. “O Taoismo não é verdadeiramente uma religião mas uma combinação de ensinamentos espirituais num sistema que é, ao mesmo tempo, filosófico, religioso e ético”, acrescenta Arnaldo Gonçalves.

Depois do Taoismo, “vamos continuar com o Confucionismo e vamos concluir com o Budismo, que é uma religião muito seguida na comunidade chinesa, há pessoas que praticam o Budismo em Macau, não será difícil encontrar uma pessoa que nos fale do Budismo que é uma religião riquíssima”, adiantou o presidente do Fórum Luso-Asiático.