Primeiro workshop da UNESCO na China sobre gestão de Património da Humanidade já este mês

Pela primeira vez na China, a UNESCO vai conduzir um workshop de gestão e monitorização de locais turísticos considerados Património da Humanidade. Esta actividade marca o arranque de uma série que se prolongará por três anos e vai reunir 30 gestores de 14 dos mais visitados lugares de cultura chineses entre os dias 23 e 27 de Abril, em Lijiang. O principal resultado pretendido com esta actividade de capacitação de três anos é um manual de melhores práticas para a conservação e gestão do património cultural mundial que pode facilitar a replicação e a adaptação dessa atividade de capacitação dentro e fora da China”, explica a UNESCO na sua página oficial. A série de actividades é co-organizada pelo escritório da UNESCO em Pequim e pela Chinese Academy of Cultural Heritage (CACH). Para os próximos três anos, estão previstas sessões de formação, a criação de uma rede de contactos e o desenvolvimento de uma aplicação para telemóvel.

