Orquestra de Macau com concerto “O Futuro da Música Clássica” na UM

A Orquestra de Macau (OM), do Instituto Cultural, apresenta o concerto “O Futuro da Música Clássica”, em conjunto com jovens músicos de Macau, sob a batuta do maestro assistente da OM, Francis Kan. O evento irá ter lugar este sábado, 14 de Abril, às 20 horas, na Aula Magna da Universidade de Macau, contando com entrada gratuita.

Anualmente, a OM actua em conjunto com jovens estudantes e entusiastas de música, proporcionando-lhes uma oportunidade de subirem ao palco e darem a conhecer o seu talento. Este ano, sob a orientação do maestro Francis Kan, a OM vai interpretar “Nimrod, das Variações Enigma”, de Elgar, “Sinfonia Simples”, de Britten, e “Finlândia”, de Sibelius, entre outras obras. “A variedade do programa e o maior desafio de algumas peças seleccionadas revelam em pleno a capacidades dos músicos”, indica uma nota informativa do Governo.

Outros grupos participantes incluem a Orquestra de Cordas da Universidade de Macau, a Banda Sinfónica da Universidade de Macau, a Associação de Cordas de Macau, a Orquestra Filarmónica de Alunos do Conservatório de Macau, alunos do Curso de Música do Instituto Politécnico de Macau, bem como vários jovens talentos musicais locais, designadamente Chan Hoi Kei, Wu Jun Yao, Yu Zhensu, Wai Kin Hong, Cheong Hei Io, Vit Polášek, Lei Ka Chon, Tam Chi Tong, Ieong Kuan Kit, Moc Vitorino, Lu Hong Hoi e Chon Teng.

O concerto “O Futuro da Música Clássica” tem entrada gratuita, devendo os interessados, no entanto, obter bilhetes antecipadamente junto do Instituto Cultural.