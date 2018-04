Mais de 200 ‘stands’ na Praça do Tap Siac

A Feira de Artesanato do Tap Siac vai realizar-se a partir desta sexta-feira, 13, a 15 e de 20 a 22 de Abril. A feira comemora este ano o seu 10.º aniversário com actividades e a presença de 220 ‘stands’ culturais e criativos, 39 workshops e mais de 50 actuações em palco e instalações interactivas.

O horário estende-se das 17h às 22h à sexta-feira, e das 15h às 22h aos sábados e domingos.

Para além de Macau, o evento conta com participantes que vêm de Hong Kong, Malásia, Singapura e Coreia, bem como outros lugares, trazendo produtos culturais e criativos incluindo acessórios, design gráfico, pinturas, mobiliário doméstico, produtos artesanais, entre outros. Além disso, serão realizados 39 workshops sobre técnicas de produção artesanal orientados por formadores vindos de diferentes regiões.

O Instituto Cultural lançou previamente o “Programa do 10.º Aniversário”, através do qual convidou todos os interessados a apresentarem propostas de “instalações interactivas”, “actuações em palco” e “workshops criativos”, tendo recebido uma “boa resposta por parte do público em geral”, segundo o organismo. A cerimónia de entrega dos prémios das “instalações interactivas” decorrerá durante a feira.