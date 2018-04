Lei do Tabaco: Mais de 1.7 milhões de inspecções em seis anos

O número de inspecções a estabelecimentos conduzidas pelos Serviços de Saúde ultrapassou 1.7 milhões desde a entrada em vigor da Lei de Prevenção e Controlo do Tabagismo, em Janeiro de 2012. O organismo divulgou ontem o balanço dos trabalhos dos últimos seis anos, concluindo que, “em média, foram efectuadas 748 inspecções por dia” e registadas 46.124 acusações, sendo que o maior número de casos de infracção foi detectado em casinos.

Só no primeiro trimestre deste ano (entre 1 de Janeiro e 31 de Março), os Serviços de Saúde realizaram 89.786 inspecções a estabelecimentos – uma média diária de quase 998 inspecções –, das quais 9.272 (cerca de 10%) foram feitas “nos abrigos afectos a veículos de transporte colectivo de passageiros junto das áreas circunvizinhas dos estabelecimentos”.

Em comunicado, o organismo indica que, no mesmo período, foram registados 1.420 casos de fumadores ilegais, uma descida de 821 fumadores ilegais (36.6%) em comparação com o período homólogo do ano passado.

De entre os casos detectados de pessoas a fumar em locais proibidos, destacam-se as 900 multas aplicadas a turistas (representam mais de 63 pontos percentuais), seguindo-se 477 aplicadas a cidadãos residentes de Macau e 43 infracções foram cometidas por trabalhadores não-residentes. Em 37 casos foi necessário o apoio das forças de segurança. Quanto ao pagamento das multas, 1.156 pessoas (81.1%) já as liquidaram.

Os casinos são os estabelecimentos com maior número de casos: foram detectadas 396 infracções. Nas áreas junto às paragens de autocarros registaram-se 149 casos e nos parques/jardins e zonas de lazer 162. Os Serviços de Saúde avançaram que, no que concerne à Lei nos casinos, no primeiro trimestre de 2018 conduziram 236 inspecções em conjunto com a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ). Neste contexto, foram alvo de acusação 396 indivíduos que fumavam em locais proibidos – quase 90% são turistas.

Em Março último, a Universidade de Macau, Zonas de Lazer da Praça de Jorge Álvares ou o Centro Comercial Luís de Camões foram alguns dos locais com maior incidência. O Gabinete para a Prevenção e Controlo do Tabagismo atendeu 2.622 chamadas telefónicas no mesmo período.