Habitação Social: Deputados consideram “adequado” método para lidar com agregados familiares de rendimento flutuante

Foi ontem concluída a discussão na especialidade da proposta de lei sobre o Regime Jurídico da Habitação Social. Para os deputados, o diploma introduz um método “adequado” para lidar com agregados familiares “ricos”, cujo rendimento mensal ultrapasse o limite máximo estabelecido. O diploma permite que o Instituto de Habitação celebre novo contrato, se o rendimento do arrendatário sofrer uma descida brusca. Esta situação recai sobre cerca de “10 por cento dos arrendatários”, disse Ho Ion Sang.

Cláudia Aranda

“Hoje a reunião correu muito bem, as linhas que faltavam discutir já terminámos. Estavam previstas duas reuniões na semana seguinte que, para já, foram canceladas porque acabámos essa discussão. Agora vai haver reuniões a nível técnico para fazer a redacção final do diploma e, assim que haja uma versão final do diploma, voltaremos a reunir para ver e a seguir submeter a plenário”, disse ontem o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário. O governante esteve presente ontem na reunião da 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, que concluiu a discussão na especialidade da proposta de lei sobre o Regime Jurídico da Habitação Social.

O “tratamento relativo ao total do rendimento mensal ou do património líquido que ultrapassa o limite máximo” foi a matéria em discussão ontem. O presidente da 1ª Comissão Permanente, Ho Ion Sang, referiu que o artigo 20º “consagra este novo método de tratamento “para agregados familiares considerados ricos”. Se estes não ultrapassarem o dobro do limite máximo, devem efectuar o pagamento em dobro do montante da renda no momento da renovação, nos termos do diploma complementar. Mas, se ultrapassarem o dobro do limite máximo, o Instituto de Habitação (IH) pode celebrar com o arrendatário um contrato de arrendamento a curto prazo e não renovável, devendo ainda efectuar o pagamento em triplo do montante de renda.

O diploma consagra alguma flexibilidade ao prever, também, que “se num determinado período de arrendamento a curto prazo o rendimento mensal ou o património daquele agregado ficar abaixo do limite fixado pelo despacho do Chefe do Executivo, haverá lugar à celebração de um novo contrato de arrendamento”, explicou Ho Ion Sang. “Se for celebrado um contrato de curto prazo, por exemplo cinco, seis meses, se o agregado sofreu uma grande mudança e se o rendimento ficou muito abaixo do limite fixado por despacho então, de acordo com a proposta de lei, vai ter um método para tratar este tipo de situações e achamos que o método é mais ou menos adequado”, disse.

10% no limbo entre ser “pobre” e “rico”

Ho Ion Sang referiu que “90 por cento dos arrendatários actuais elegíveis não precisam de pagar renda”, na sequência de um despacho do Chefe do Executivo que concede subsídios de renda, “de duas mil patacas”. Dos restantes 10 por cento, “muitos caem na situação que acabei de referir, ultrapassam o dobro do limite ou não ultrapassam o dobro do limite. Ou seja, esta política tem a ver com os ‘agregados ricos’, quando o candidato é elegível pode candidatar-se, mas quando ultrapassa uma pataca do limite estabelecido deixa de ser elegível. Mas, quando depois de conseguir aceder a uma habitação social, ultrapassar uma pataca do limite então tem que pagar o dobro consoante a situação definida na proposta de lei, já temos método para tratar”, referiu o presidente da Comissão.

Ho Ion Sang adiantou que, para já, os limites máximos do rendimento mensal ou do património líquido do arrendatário são os previstos no despacho número 179/2012 do Chefe do Executivo. “Mas o Governo disse que, tendo em conta a evolução da situação social, o despacho vai sofrer alterações, ou seja, estes valores não são fixos”, adiantou.

O cálculo do total do rendimento mensal e do património líquido vai ter como referência a média dos últimos 12 meses. “Sabemos que o rendimento das pessoas pode variar, às vezes recebem mais, às vezes recebem menos num determinado mês, e, por isso, foi definido que este rendimento deve ser calculado segundo a média dos últimos 12 meses”, disse. Para a verificação do valor de rendimento e património, “o IH pode, em qualquer momento, enviar cartas para solicitar aos arrendatários a facultação de informações para saber se estes estão a satisfazer os limites”, acrescentou.

O contrato de arrendamento da habitação social no futuro vai também ter uma duração entre três a cinco anos e o Instituto de Habitação vai definir qual é a duração do contrato, adiantou Ho Ion Sang. “Se for muito curto o prazo do contrato, como há que tratar de formalidades administrativas repetidamente isto vai elevar os custos administrativos”, explicou o deputado.

A 1ª Comissão espera concluir os trabalhos ainda nesta sessão legislativa, antes de 15 de Agosto. “Mas tudo depende de quando o Governo entrega este texto de trabalho”, concluiu o presidente da Comissão.