Grupo de trabalhadores do jogo quer licença de maternidade aumentada e bónus salarial

Membros de um grupo de activistas representantes dos trabalhadores do sector do jogo entregaram na segunda-feira cópias de petições às seis operadoras de casinos de Macau, pedindo licenças de maternidade e paternidade mais longas. Os activistas também querem o pagamento de bónus para os funcionários sob a forma do chamado “14º mês” de salário, segundo avançou o portal GGRAsia. Os trabalhadores dos casinos em Macau já recebem o chamado pagamento do “13º mês”, que acresce ao rendimento anual e que é descrito pelas empresas como um prémio discricionário.

O grupo activista – Professional for Gaming of New Macau – quer que as operadoras de casinos combinem ou melhorem o acordo de pagamento de licença de maternidade e paternidade anunciado pela Wynn Macau na semana passada. A empresa divulgou que a duração da licença maternidade paga às suas funcionárias elegíveis foi aumentada de 56 para 70 dias. Para os empregados do sexo masculino, a duração da licença de paternidade paga foi prolongada de dois para sete dias.

“Os trabalhadores de [casino] estão a pedir melhores benefícios, incluindo licença de maternidade e paternidade. Eles gostariam que fosse no nível que é usufruído pelos funcionários públicos daqui”, explicou o vice-director do Professional for Gaming of New Macau, Lei Man Chao, em declarações ao GGRAsia. O grupo de Lei integra actualmente cerca de 300 membros trabalhadores no sector do jogo.

O mesmo grupo, liderado por Cloee Chao, também entregou na segunda-feira cartas às seis operadoras exigindo que os funcionários não-administrativos recebam anualmente um bónus equivalente a dois meses de salário. O MGM China já acedeu a este pedido.