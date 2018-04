Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau em destaque no MIECF

Uma visita guiada a Jiangmen, na China, e visitas técnicas a unidades de reciclagem são destaques do Fórum Ambiental de Macau, que se realiza esta semana, focado na construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

Em conferência de imprensa, a vogal executiva do Instituto de Promoção do Comércio e Investimento de Macau (IPIM), Irene Va Kuan Lau, destacou a presença de 490 expositores provenientes de 19 países no Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau 2018 (MIECF, na sigla em inglês), que vai decorrer de quinta-feira a sábado. Este número, sublinhou, “não se compara aos oito países” presentes na primeira edição do evento e evidencia “o crescimento desta plataforma, que se tem revelado uma plataforma de intercâmbio muito eficaz”.

Questionada sobre os negócios específicos que o Governo de Macau já desenvolveu, na sequência do MIECF, a representante do IPIM afirmou que já foram assinados mais de “200 acordos de cooperação”, 80% dos quais “já foram avançados”, sem mais pormenores. Irene Va Kuan Lau sublinhou a vontade de continuar a promover a cooperação internacional: “Queremos atrair participações da Europa e usar esta plataforma para servir Macau e a zona vizinha” da Grande Baía.

Esta edição do Fórum, sob o tema “Construir Cidades Sustentáveis para uma Economia Verde Inclusiva”, tem como oradora principal a ex-secretária da ONU para as alterações climáticas, Christina Figueres.

Nesta 11ª edição, a gestão ambiental no sector hoteleiro será um dos temas principais. Neste sentido, serão realizadas duas visitas de carácter técnico: uma a unidades de reciclagem e tratamento de resíduos eletrónicos, e outra ao ‘resort’ integrado City of Dreams Macau, no Cotai.

Também em destaque estará a construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, mote para a visita guiada à cidade de Jiangmen, na província de Guangdong (China), organizada pelo Instituto de Promoção do Comércio e Investimento de Macau (IPIM) e a Autoridade Monetária do território.

Também a área de exposições “Mostra Verde” terá como novidade, este ano, a “criação de uma zona especial para a promoção de produtos e serviços amigos do ambiente da Grande Baía” Guangdong-Hong Kong-Macau. Além das novidades, a organização vai continuar a promover algumas actividades já conhecidas, como o “Dia Verde do Público”, no último da feira, no sábado. Através de actividades educativas e workshops, este dia tem o objectivo de chamar a atenção da comunidade para as questões ambientais.

