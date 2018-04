Governo propõe retirar licença de taxista depois de quatro infracções graves

Retirar o cartão de identificação de condutor quando forem cometidas quatro infracções administrativas graves ao longo de cinco anos, é uma das propostas apresentadas no Regime Jurídico do Transporte de Passageiros em Automóveis Ligeiros de Aluguer. O Governo pretende, com esta proposta de lei, garantir a qualidade do serviço de táxis.

O Conselho Executivo já concluiu a discussão sobre a proposta de lei do Regime Jurídico do Transporte de Passageiros em Automóveis Ligeiros de Aluguer. A proposta apresentada pelo Governo visa definir o regime de acesso, gestão, fiscalização e sancionatório do exercício da actividade de transporte de passageiros em táxis, e tem em vista assegurar a qualidade do serviço e salvaguardar os direitos e interesses dos passageiros e dos operadores.

O cancelamento do cartão de identificação de condutor, sem prejuízo da aplicação de multa, nos termos da lei, quando o seu titular cometer, num período de cinco anos, quatro infracções administrativas graves, é uma das propostas apresentadas no documento. O Conselho Executivo assinala a “recusa da prestação dos serviços e selecção de clientes”, o “regateio do preço”, e a “cobrança abusiva de tarifa de táxi” como exemplos, e indica que o condutor pode apenas obter novamente o referido cartão de identificação de condutor três anos depois.

Até Fevereiro deste ano, verificaram-se 1.346 irregularidades praticadas por taxistas, mais 43,5% do que no mesmo período de 2017. Os taxistas cometeram uma média de 22,8 infracções por dia, sendo que, entre as infracções, destaca-se a cobrança abusiva com mais 358 casos, reflectindo um aumento de 65,81%. No caso da recusa de transporte, foram registados 305 casos, mais 27 do que nos primeiros dois meses do ano passado.

O reforço das medidas de obtenção de provas também integra o articulado: “cada táxi deve estar equipado com sistema de navegação global por satélite e do aparelho de gravação sonora, podendo a instalação, manutenção, aferição, calibração e remoção do sistema ou aparelho apenas ser efectuadas pelas entidades autorizadas para o efeito pela DSAT [Direcção dos Serviços dos Assuntos de Tráfego]”.

O mesmo acontece com as informações registadas, que só poderão ser tratadas pela DSAT sempre que se entender necessário para efeitos de investigação das infracções administrativas. “O pessoal da DSAT e do CPSP [Corpo de Polícia de Segurança Pública] está sujeito ao cumprimento do dever de sigilo profissional”, aponta o Conselho Executivo.

O documento propõe também uma “redistribuição da competência fiscalizadora”. Ou seja, as competências de fiscalização e de sanção serão atribuídas ao CPSP, e aquelas relacionadas com infracções às licenças e características dos veículos serão responsabilidade da DSAT.

Ainda no âmbito das sanções, o Executivo propõe – e tendo por referência a Lei do Trânsito Rodoviário – a criação de um procedimento sancionatório de “dedução imediata de acusação”, prevendo-se, assim, a redução do fluxo de trabalho nesta matéria.

Já no domínio das condições de obtenção de licença e alvará, o Governo defende a sua actualização e sugere que “a atribuição de licenças para as sociedades comerciais seja feita mediante concurso público e que caiba ao titular da licença, conforme o número de alvarás que aquela lhe atribui, pedir a atribuição de alvará de cada um deles”.

“No futuro, o Governo seleccionará os adquirentes no concurso público de licenças em função de critérios de avaliação estabelecidos. A par disso, segundo a proposta de lei, é proibida a transmissão, definitiva ou temporária, a título oneroso ou gratuito ou a oneração, por qualquer forma, da licença e dos respectivos alvarás”, explica o Conselho Executivo.

Por outro lado, nos termos da proposta de lei, nos táxis que já disponham do alvará mas que ainda não estejam equipados com taxímetro, sistema de navegação global por satélite, aparelho de gravação sonora e quaisquer outros equipamentos, “deve proceder-se à instalação destes equipamentos no prazo de um ano após a entrada em vigor da lei”, indica o organismo.

A proposta de lei tem como propósito aperfeiçoar o regime dos serviços de táxi e foi elaborada “com base nas opiniões recolhidas durante o processo de auscultação pública, em conjugação com a situação real da sociedade e a experiência colhida na prática, e tendo por referência a legislação da respectiva área dos territórios vizinhos”.

Os resultados da consulta pública sobre a revisão deste regime foram apresentados no final de 2014. Na altura, das 700 opiniões recolhidas, apenas 3% não concordaram com a adopção de medidas como a introdução de fiscalização por pessoal com identidade oculta e a instalação do sistema de vigilância dentro dos veículos.

Em Dezembro do ano passado, no debate das Linhas de Acção Governativa para este ano, o próprio secretário para os Transportes e Obras Públicas assumiu a necessidade de aperfeiçoamento destes serviços e o combate às irregularidades: “Reconheço que há mesmo problemas de qualidade nos serviços dos táxis. É uma realidade. Já tive que enfrentar algumas situações”, disse Raimundo do Rosário.