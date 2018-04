Executivo quer incluir jovens no futuro IAM

O Governo pretende promover a participação dos jovens no conselho consultivo daquele que será o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM). De acordo com a TDM – Rádio Macau, a intenção foi divulgada aos deputados que integram a Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, que começou ontem a analisar, na especialidade, o diploma para a criação do organismo municipal.

Chan Chak Mo, presidente da 2ª Comissão Permanente, disse que deputados e Executivo querem definir, durante a discussão do diploma na especialidade, de forma será feita a promoção da participação dos jovens no futuro conselho.

A mesma emissora avança que os elementos do futuro IAM vão ser todos nomeados pelo Chefe do Executivo. Porém, na aprovação da proposta na generalidade, a secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, assumiu a possibilidade de o Governo aceitar candidaturas para a ocupação dos cargos. Vão ser escolhidos dois representantes do organismo através de uma eleição interna que terá como participantes elementos do Conselho de Administração e do Conselho Consultivo.

Depois de criado o IAM, a Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo vai poder contar com elementos de órgãos municipais, tal como prevê a Lei Básica. A TDM – Rádio Macau refere que a 2ª Comissão Permanente ainda não tem uma previsão sobre a conclusão da discussão na especialidade desta proposta de lei, sendo que a entrada em vigor do diploma é apontada para o dia 1 de Janeiro de 2019.