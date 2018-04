Conselho de Consumidores e DECO em negociações para criação de mecanismo de defesa do consumidor

As 11 cidades da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau assinaram ontem um memorando de cooperação na área da defesa do consumidor. O Conselho de Consumidores de Macau recebeu representantes de associações da região, mas quer ir mais longe e já está em negociações com a portuguesa DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor.

O Conselho de Consumidores (CC) de Macau vai servir de plataforma de reencaminhamento de litígios de consumo entre as associações de defesa do consumidor das cidades da Grande Baía e de Portugal. O organismo, que propôs a celebração do Memorando de Cooperação na Área de Defesa do Consumidor da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau assinado ontem, avançou que será criado um mecanismo de reencaminhamento e tratamento de casos na área do consumo, que “visa reforçar a partilha de informações e a cooperação interregional no sentido de alcançar benefícios mútuos e concretizar a complementaridade das vantagens”.

No quadro das políticas de posicionamento de Macau como plataforma, o CC diz-se também empenhado em “estimular o intercâmbio e a cooperação entre as associações de defesa do consumidor do Interior da China e de Portugal”. O organismo local está em negociações com a DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor sobre a criação de um mecanismo de encaminhamento de casos na área do consumo. O próximo passo será a assinatura de um protocolo.

Por outro lado, o CC revelou que, após lançado o serviço de arbitragem transfronteiriça entre Macau e Zhuhai, em Março, “o Conselho de Consumidores de Hong Kong acedeu à proposta do CC” sobre a criação de um mecanismo idêntico entre as duas regiões administrativas especiais. “Os cidadãos de Hong Kong poderão recorrer à arbitragem para resolver conflitos de consumo em que se envolvam quando fizerem consumo em Macau”, explicou o organismo local.

Os objectivos do CC passam também por “alargar o âmbito do serviço de arbitragem transfronteiriça para todas as cidades do Estado e ainda para outros países estrangeiros, no sentido de prestar melhores serviços aos consumidores aumentando a confiança dos turistas em fazer consumo em Macau”.

O memorando, para além de reforçar o papel do CC como “intermediário”, “permitirá que as entidades outorgantes prestem melhores serviços públicos aos seus cidadãos, aumentando a confiança dos mesmos no consumo mediante a optimização do mecanismo de cooperação na área de defesa do consumidor”, destacou o organismo.

O documento foi assinado, no território, pelos representantes das associações de defesa do consumidor de nove cidades da Província de Guangdong (Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen, Zhaoqing) e por Hong Kong e Macau, tendo a assinatura sido testemunhada pelos membros do Conselho Geral do CC e pela representante do Conselho de Consumidores da Província de Guangdong, Yang Shuna.

Durante o encontro, foram discutidos e planeados projectos de cooperação, nomeadamente a criação de um mecanismo uniformizado de comunicação na Grande Baía e a exploração de potenciais áreas de cooperação.