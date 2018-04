“Águias” procuram nova surpresa em Pyongyang

O Benfica de Macau joga hoje na Coreia do Norte, frente ao 25 de Abril, em partida a contar para a terceira jornada da Taça AFC. Apesar das dificuldades esperadas frente ao campeão norte-coreano, o técnico Bernardo Tavares acredita que as “águias” poderão trazer um resultado positivo de Pyongyang.

Pedro André Santos

Depois de ter surpreendido cerca de 32 mil pessoas em Pyongyang com uma vitória histórica frente ao Hwaebul, o Benfica de Macau regressa à capital norte-coreana onde terá a tarefa hercúlea de tentar derrotar o 25 de Abril, campeão da Coreia do Norte.

Apesar das dificuldades esperadas, o treinador do Benfica de Macau recusa-se a atirar a toalha ao chão, prometendo entrar em campo à procura de um resultado positivo. “Vamos trabalhar e dar tudo para tentar fazer o melhor possível, e o melhor possível é tentar ganhar. Sabemos que as nossas possibilidades são uma vez em dez, pode ser que seja esta. Se não der para ganhar, tentar empatar”, começou por dizer o técnico encarnado ao PONTO FINAL.

Bernardo Tavares referiu ainda que o clube irá tentar dignificar o futebol de Macau, procurando fazer uma “gracinha” que permita ao emblema encarnado poder discutir uma eventual passagem à próxima fase da Taça AFC, algo que seria “um feito inédito”. Porém, a tarefa que se avizinha não promete ser nada fácil para o Benfica de Macau visto que do outro lado estará o actual campeão da Coreia do Norte, recheada de jogadores internacionais, esperando-se ainda mais adeptos do que os cerca de 32 mil que marcaram presença no confronto com o Hwaebul. “Certamente que serão mais face à capacidade do estádio e grandeza do clube, visto que é o campeão. Será uma motivação extra para todos nós porque nem toda a gente tem a oportunidade na vida de poder jogar com este número de espectadores”, considerou o treinador das “águias”.

Ao contrário da anterior deslocação a Pyongyang, o Benfica viajou para a Coreia do Norte dois dias antes da partida, permitindo que os jogadores tenham mais tempo de descanso. No entanto, existe também um lado negativo. “Não temos internet, e sabemos que hoje em dia, sobretudo os jogadores jovens, sem internet não têm nada para fazer e acabam por ‘subir as paredes’”, disse Bernardo Tavares.

À semelhança da anterior partida na Coreia do Norte, o Benfica de Macau não irá apresentar-se na máxima força face às ausências de Vítor Almeida, Amâncio Goitia ou Chan Man, entre outros. Filipe Duarte, por outro lado, poderá ser uma das surpresas na equipa principal, aproveitando também a grande experiência do defesa central português. “Ganhou alguns minutos contra a equipa da Polícia, vamos ver se pode ser uma solução”, disse o técnico.

A partida entre o Benfica de Macau e o 25 de Abril está agendada para as 16h00 (hora de Macau).

Hwaebul goleia Hang Yuen

O Hwaebul goleou ontem o Hang Yuen, por 6-1, em partida a contar para o grupo I da Taça AFC. O vice-campeão norte-coreano recebeu a formação formosina em Pyongyang e não deu quaisquer hipóteses ao adversário, que continua sem qualquer ponto na competição.

Com este resultado, o Hwaebul somou os primeiros pontos na prova, depois de derrotas ante o 25 de Abril e o Benfica de Macau.