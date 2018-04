Sulu Sou diz-se preparado para o julgamento marcado para 14 de Maio

O deputado à Assembleia Legislativa com mandato suspenso, Sulu Sou, afirmou ontem ter uma boa preparação juntamente com o seu advogado Jorge Meneses para o julgamento por desobediência qualificada, marcado para 14 de Maio. O activista espera que o julgamento não encontre entraves no recurso pendente.

Sulu Sou disse ontem estar ainda a aguardar o resultado de um recurso contencioso interposto para o Tribunal de Última Instância (TUI), que ainda não se pronunciou. O activista, vice-presidente da Associação Novo Macau, disse que espera que a juíza do Tribunal Judicial de Base (de Primeira Instância) “aceite a nossa posição, que o recurso não interfira ou não afecte o nosso caso criminal, de maneira a que os dois casos sigam ao mesmo tempo”.

“Nós insistimos em recorrer da decisão da Assembleia Legislativa, nós insistimos na nossa ideia de que existe uma ilegalidade ou uma injustiça nos procedimentos da minha suspensão. Mas agora podemos enfrentar os dois casos e prepará-los individualmente. Pensamos que é positivo para nós”, acrescentou.

O julgamento do deputado começou por estar marcado para o dia 10 de Janeiro. Na altura, a juíza decidiu adiar o julgamento, em que também é arguido Scott Chiang, até que o Tribunal de Segunda Instância se pronunciasse sobre a acção que foi apresentada por Sulu Sou no início daquele mês. Nessa acção o deputado pedia a suspensão de eficácia da deliberação da Assembleia Legislativa que, a 4 de Dezembro, suspendeu o seu mandato.

Em Fevereiro, o Tribunal de Segunda Instância recusou-se a decidir se a Assembleia Legislativa violou ou não a lei na forma como suspendeu o mandato de Sulu Sou, por ter sido praticado por um órgão legislativo com um enquadramento político.

Sulu Sou é acusado do crime de desobediência qualificada por lançar aviões de papel para o interior da residência oficial do Chefe do Executivo durante uma manifestação contra a doação de 100 milhões de renminbis a uma universidade da China continental, realizada em Maio de 2016. C.A.