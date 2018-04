SJM espera “grandes avanços” este ano

O director executivo da Sociedade de Jogos de Macau (SJM) anunciou ontem estar à espera de um ano de “grandes avanços” na conclusão do projecto Grand Lisboa Palace, interrompido no Verão de 2017. Em Outubro passado, Ambrose So tinha indicado esperar a conclusão do projecto até final deste ano.

Ambrose So referiu que os “negócios sólidos” na península de Macau reforçam as expectativas, alimentadas também pela construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, que “promete benefícios mútuos para Macau e a região circundante”.

A construção do primeiro empreendimento da SJM no Cotai sofreu importantes atrasos causados pela passagem do tufão Hato, em Agosto, e por um incêndio, em Setembro. Iniciado em fevereiro de 2014, o Grand Lisboa Palace tem um orçamento estimado em 36 mil milhões de dólares de Hong Kong.

O contrato de concessão de jogo da SJM, que opera 20 dos 40 casinos em Macau, termina em 31 de Março de 2020.