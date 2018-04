Primeiro satélite chinês baseado em software lançado no segundo semestre de 2018

O primeiro satélite baseado em software da China, Tianzhi-1, será lançado no segundo semestre deste ano, beneficiando o público e servindo a defesa nacional, consideram os especialistas.

O satélite baseado em software, que usufrui de fonte aberta de Internet, pode funcionar de maneira semelhante ao sistema operacional Android, sendo capaz de pesquisar e desenvolver o seu próprio software e hardware.

Os clientes podem utilizar a plataforma para desenvolver, testar e modificar software, de acordo com um artigo publicado no site da Academia Chinesa de Ciências (CAS). “O satélite Tianzhi-1 será lançado para estabelecer as bases de uma rede e testar as principais tecnologias para o sistema de satélite baseado em software. Estamos a planear enviar um satélite a cada ano, por forma a enriquecer o sistema”, disse Zhao Junsuo, investigador do Instituto de Software da CAS, citado pelo Diário do Povo Online.