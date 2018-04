Novo Macau exige que CCAC investigue projecto na Rua dos Pescadores envolvido em caso de Ao Man Long

A Associação Novo Macau (ANM) entregou ontem na sede do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) uma carta exigindo uma investigação sobre a construção de um edifício na Rua dos Pescadores. O complexo que prevê um pódio com seis pisos, para estacionamento e comércio, e duas torres com 13 andares, foi autorizado por despacho de 14 de Março do secretário para os Transportes e Obras Públicas.

Cláudia Aranda

“Encontramos aspectos suspeitos neste projecto”, disse Sulu Sou, vice-presidente da Associação Novo Macau (ANM) e deputado à Assembleia Legislativa com mandato suspenso, após entregar ontem, na sede do Comissariado contra a Corrupção (CCAC), uma carta exigindo que esta entidade inicie uma investigação sobre o projecto de construção na Rua dos Pescadores, números 15 e 17. “O CCAC tem a responsabilidade de investigar mais em detalhe o que aconteceu durante estes 18 anos, penso que a população está preocupada com a questão dos terrenos em Macau e este projecto é também sobre o caso Ao Man Long, por isso, suscita preocupação sobre o que aconteceu e sobre se há suspeita de corrupção relacionada com este projecto novamente”, disse Sulu Sou aos jornalistas.

O projecto prevê a construção de um edifício constituído por um pódio com seis pisos para comércio e estacionamento, sobre o qual vão assentar duas torres residenciais com 13 pisos, tendo sido autorizado à Companhia de Investimento e Desenvolvimento Predial Trust Art, Limitada a construção por despacho de 14 Março do secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário.

No entender da ANM, a construção levanta suspeitas em aspectos como a alteração do contrato de concessão de terras, o cálculo dos prémios, o facto de ter expirado já o prazo para o desenvolvimento da parcela de terreno e o Governo não ter reclamado a parcela e a desconsideração pela Lei do Planeamento Urbanístico, de 2013. A primeira vez que o terreno foi concessionado à Trust Art foi em 1993. Mais tarde foram feitas duas revisões à concessão em 1996 e 2004.

A Novo Macau questiona o “montante muito desactualizado do prémio a pagar pelos construtores”, que subestima o valor da parcela, a sua utilização e número de andares, assim como a relação de lucro esperada. “O Governo explicou que um pagamento foi feito em 1996 e que a área total diminuiu em comparação com a concessão de 1996”. Mas, a Novo Macau considera “inaceitável fazer tal comparação com o prémio cobrado há 18 anos (…) Esse prémio é excessivamente baixo”, alertam.

Governo “sem progressos” na reforma da gestão de terras

O Governo terá alegado, igualmente, que a obrigação de reclamar os terrenos não desenvolvidos dentro do prazo de concessão de 25 anos, “não deve ser aplicada a este caso, devido à natureza da parcela enquanto “concessão por aforamento’”. Ou seja, o terreno foi concedido a longo prazo, não existindo um limite do prazo máximo de uso. A Novo Macau argumenta que “o contrato de concessão do lote sofreu inúmeras alterações, com o prazo para a sua utilização especificado em cada alteração” e que “o empreiteiro violou repetidamente os deveres relacionados por diferentes razões”. Daí que, a Novo Macau questiona se o Governo “desistiu do seu poder de reivindicar terrenos cujo empreiteiro falhou repetidamente de cumprir os seus deveres no prazo de utilização de acordo com a Lei de Terras”.

A Novo Macau salienta, também, que, “embora ainda esteja por concluir que tal situação é ainda uma consequência do ‘caso Ao Man Long’, esta questão voltou a suscitar críticas públicas sobre a má gestão da terra pelo Governo”. Os activistas invocam o relatório de 2015 divulgado pelo CCAC sobre 16 terrenos que não haviam sido reavidos, que chamava a atenção para “o fracasso da Administração em libertar informação ‘de maneira rápida, completa e precisa’ e o falhanço do Departamento de Obras Públicas para agir ‘pro-activamente, sistematicamente e cientificamente’ em termos de gestão das terras”.

“Cinco anos após a alteração da Lei de Terras, e mais de dois anos depois da publicação do relatório do CCAC, o actual Governo ainda não fez progressos na reforma do sistema de gestão de terras”, alerta a Novo Macau.

Em notícia publicada a 22 de Março, o PONTO FINAL avançava que um despacho do secretário para os Transportes e Obras Públicas, publicado em Boletim Oficial a 21 de Março, autorizava a Companhia de Investimento e Desenvolvimento predial Trust Art, Limitada a construir no terreno situado nos números 15 e 17 da Rua dos Pescadores.

A notícia deste jornal adiantava que a concessão do terreno em 2004 envolveu um suborno de dois milhões de dólares de Hong Kong pagos ao então secretário para os Transportes e Obras Públicas, Ao Man Long, para aprovar, em 2006, um projecto para um complexo residencial com 32 andares e uma área 10 vezes maior do que o previsto na concessão original de 1996. Em 2011 o Governo decidiu declarar nula a aprovação do projecto de arquitectura, mas a Trust Art manteve o terreno, apesar de a revisão de 2006 ter estipulado que a empresa tinha apenas três anos para concluir o projecto.

Sobre os prémios, a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, citada pelo PONTO FINAL, referiu que, uma vez que, “a área bruta de construção total do projecto é inferior” ao despacho anterior, a empresa não vai ter de pagar um “prémio adicional” além dos 16,6 milhões de patacas que já tinha acordado em 2004.