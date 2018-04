Macau e Vietname assinam acordo para evitar dupla tributação

Macau assinou um acordo de cooperação com o Vietname para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento, indica um despacho do Chefe do Executivo publicado em Boletim Oficial. O documento foi assinado por Lionel Leong, secretário para a Economia e Finanças. “Quando, por efeito da aplicação das leis fiscais de diferente jurisdição, surjam situações de dupla tributação sobre o mesmo contribuinte, compete ao Chefe do Executivo adoptar as medidas necessárias à respectiva regularização tributária e celebrar acordos de âmbito regional ou internacional destinados a evitar a dupla tributação”, aponta a lei local.

Os vietnamitas que optam por viver em Macau são na sua maioria portadores de ‘blue card’, ou seja, são trabalhadores não-residentes que apenas podem permanecer no território enquanto o contrato de trabalho for válido, possuindo direito de residência. Os vietnamitas aparecem depois da China e das Filipinas quanto ao número de trabalhadores não-residentes em Macau (15.257), de acordo com as estatísticas relativas a Fevereiro divulgadas pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL). Foi criado um escritório de representação do consulado do Vietname em Macau no início do ano. Trần Thanh Huân é o cônsul-geral do Vietname em Hong Kong e Macau.