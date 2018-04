Jogo: TJB condena Dore a pagar seis milhões a investidor

A empresa de promoção de jogo Dore foi condenada pelo Tribunal Judicial de Base (TJB) ao pagamento de seis milhões de dólares de Hong Kong a um investidor. O caso remonta a 2015, tendo o lesado estado envolvido numa operação em que uma antiga funcionária da empresa de ‘junkets’ desviou depósitos avaliados em cerca de 500 milhões de dólares.

Segundo um comunicado ontem divulgado pelo gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, foi dado como provado que foi entregue à ex-gerente da Dore uma quantia de seis milhões de dólares em Hong Kong em fichas vivas para depositar na tesouraria, tendo sido emitido um talão de depósito com o carimbo usado pela empresa. “Não há duvidas que a ex-gerente da tesouraria, sendo funcionária da ‘Dore’, estava a agir em nome da ‘Dore’. Portanto, a relação jurídica foi estabelecida entre o Autor e ‘Dore’ e não entre o Autor e a ex-gerente da tesouraria, pelo que ‘Dore’ é responsável pelo acto praticado por esta ex-gerente”, refere a nota.

No total, foram entregues quatro processos no TJB contra a Dore e a Wynn Resorts, pedindo a condenação ao pagamento de um total de 64 milhões de dólares, divididos por quantias de 17 milhões, 9 milhões, 6 milhões e 32 milhões. Porém, só no caso relativo aos seis milhões de dólares é que o TJF julgou procedente a acção e decidiu condenar a empresa de ‘junkets’ a pagar o valor acrescido dos juros de mora, a taxa legal, contados a partir de 30 de Setembro de 2015.