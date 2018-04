Hospital de Guangzhou aposta em inteligência artificial

O Guangzhou Second Provincial Central Hospital já incorporou inteligência artificial em quase todas as áreas de saúde que opera. Pré-diagnóstico dos pacientes, tomografias computadorizadas, organização de registos de pacientes e transporte de material de sala de cirurgia são algumas dessas áreas, avançou o World Economic Forum. Para criar o banco de dados, o hospital explicou que gastou quase dois anos para estudar mais de 100.000 dos seus registos médicos digitais, numa janela temporal de 12 anos. O hospital também treinou o instrumento de inteligência artificial usando dados de mais de 300 milhões de registos médicos desde os anos 1990 de outros hospitais da China. A ferramenta tem uma taxa de precisão de mais de 90% para diagnósticos de mais de 200 doenças, garantiu o hospital em comunicado. A China espera que os robôs consigam, de alguma forma, resolver o grave problema da escassez de médicos. A chinesa Tencent, uma das principais empresas de reconhecimento de voz do país, a iFlytek, está entre as empresas que trabalham com o hospital de Guangzhou. A Tencent permite ainda, através do WeChat, que os utilizadores obtenham um pré-diagnóstico na conta pública do hospital.

