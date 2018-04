Hengqin acolhe exposição da National Geographic

A National Geographic celebra os 130 anos do lançamento da primeira edição da sua revista e da criação da National Geographic Society com uma exposição visual e interactiva em Hengqin. “National Geographic: A New Age of Exploration” apresenta-se no Hengqin Grand MixC e convida os visitantes a recuarem no tempo e encontrarem-se com alguns dos mais icónicos momentos captados pela National Geographic. De acordo com o website Hengqin Record, os visitantes poderão ver mais de uma centena de imagens clássicas divididas em cinco temas: história, aventura, vida selvagem, cultura e fotografia. O espaço dispõe ainda de uma parede preenchida com capas da revista que remontam ao ano de 1888. A mostra integra também uma instalação de vídeo interactiva que simula uma espécie de árvore da Califórnia (‘california redwood’), de 3.200 anos, com o nome de “President”. O centro Hengqin Grand MixC, que acolhe a exposição até ao dia 27 de Maio, situa-se na zona central de Hengqin.

