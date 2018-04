Governo garante pareceres técnicos do IACM e DSPA nos critérios dos projectos de PCU

A deputada Ella Lei questionou o Executivo sobre os critérios para aprovação de projectos de Plantas de Condições Urbanísticas (PCU). A Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) assegura a integração das opiniões técnicas dos organismos competentes.

O Governo garantiu que a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) consulta, antes da elaboração dos projectos das Plantas de Condições Urbanísticas (PCU), a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) e o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) e tem em consideração os pareceres técnicos integrando-os nas condições dos projectos.

Li Canfeng, director da DSSOPT, respondia a uma interpelação apresentada por Ella Lei na qual a deputada quis mais explicações sobre o projecto de construção do Alto de Coloane, no qual, de acordo com o relatório de investigação do Comissariado contra a Corrupção (CCAC), “foram detectadas muitas dúvidas”.

A deputada aponta que as dúvidas se referem ao “processo de transição, por via sucessória, da propriedade do terreno do projecto e, no procedimento da demarcação do terreno e da emissão da planta cadastral, foram detectados erros notórios e até mesmo situações fraudulentas” e destaca a propriedade do terreno como o “ponto fulcral” do caso.

Mas Ella Lei salienta também a “violação das circulares na emissão da planta de alinhamento do terreno e a falta de fundamentos legais na avaliação relativamente ao impacto ambiental e aos espaços verdes” e que, por isso, “é necessário proceder ao aperfeiçoamento da respectiva regulamentação jurídica”.

Li Canfeng explica que após aprovação do projecto de PCU, os pareceres técnicos da DSPA e do IACM passam, para todos os efeitos legais, a fazer parte das condicionantes urbanísticas do PCU. A Lei do Planeamento Urbanístico entrou em vigor em Março de 2014 e é, desde então, que a consulta antes da elaboração dos projectos de PCU é feita aos dois organismos.

“A fim de assegurar o pontual cumprimento dos pareceres técnicos em matéria de protecção ambiental, protecção paisagística e arborização, a DSSOPT solicita, aquando da apreciação do projecto de arquitectura de aproveitamento do terreno, os pareceres da DSPA e do IACM, sempre que as necessidades impostas no PCU assim o exijam”, escreveu a DSSOPT.

No documento assinado por Li Canfeng lê-se ainda que, “segundo o IACM, o planeamento ambiental está sujeito, conforme o consagrado na Lei do Planeamento Urbanístico, ao cumprimento de um conjunto de princípios, com especial enfoque no princípio que promove a protecção e defesa do ambiente, da natureza, do equilíbrio ecológico e a sustentabilidade ambiental, o qual define as linhas orientadoras da proporção de terreno que deve ser reservada para área verde e para área de preservação ecológica”.

Quanto à promessa pública, pedida ao Executivo por Ella Lei, para o estabelecimento de critérios e de um plano nítido para a conservação ambiental e determinação da área mínima ecológica e das zonas verdes “com vista a assegurar os actuais recursos ecológicos naturais de Macau e evitando que os mesmos sejam destruídos continuamente devido a um desenvolvimento excessivo”, Li Canfeng não se pronunciou.

Alto de Coloane: Erros notórios e situações fraudulentas

No relatório divulgado pelo (CCAC) no início de Fevereiro – encaminhado pelo Chefe do Executivo para o Ministério Público –, conclui-se que o Executivo deve reaver o terreno, que afinal lhe pertence, localizado no Alto de Coloane e onde estava projectada a construção de um condomínio pela empresa Sociedade Win Loyal. Ella Lei, na sua interpelação, reitera que o Governo o deve fazer “com recurso aos devidos procedimentos e vias legais”.

A deputada defende que a DSSOPT “devia ter indeferido o pedido de aprovação do projecto em causa”. “Mesmo que a DSPA e o IACM se tenham mostrado preocupados com o possível impacto resultante da escavação de grande parte das colinas do Alto de Coloane para a construção de edifícios altos, a aprovação do projecto de construção demonstra que as opiniões da DSPA e do IACM não tiveram efeito vinculativo em relação à autorização do projecto. Este caso reflectiu a inexistência de um plano director e de um plano de pormenor urbanístico”, apontou Ella Lei.