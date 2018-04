Fundo para cooperação Guangdong-Macau com investimento de 20 mil milhões

A integração de Macau na construção da Grande Baía foi ontem abordada pelo secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, numa sessão que integrou o programa do primeiro dia do Fórum de Boao para a Ásia 2018. O tema desta edição é “Ásia aberta e inovadora para um mundo de grande prosperidade”.

Estão concluídas as negociações sobre o fundo de desenvolvimento para a cooperação Guangdong-Macau. O fundo, anunciado há cerca de dois anos, prevê um investimento de 20 mil milhões de renminbi, referiu o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, durante a sua participação, ontem, numa sessão do Fórum de Boao para a Ásia. “O respectivo acordo será assinado o mais rapidamente possível”, lê-se num comunicado divulgado pelo Gabinete de Comunicação Social.

A mesma nota aponta que Lionel Leong “referiu especificamente que um dos pontos de partida para a construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau passa pela cooperação entre a RAEM e a província de Guangdong”. O secretário considera que Macau “deve potenciar as vantagens oferecidas pela comunidade de chineses ultramarinos, nomeadamente a ligação das elites de Macau às do interior da China, dos Países de Língua Portuguesa, da União Europeia e da ASEAN, que pode ajudar a atrair investidores estrangeiros para a Grande Baía e a conquistar mercados em outros países e regiões”.

Lionel Leong garantiu que o Executivo local vai, em conjunto com as “cidades irmãs”, “empenhar-se no desenvolvimento de uma conexão entre infra-estruturas da Grande Baía e em inovar os modelos de passagem alfandegária no sentido de facilitar a passagem nas fronteiras, incentivar a movimentação de pessoas e permitir que os meios logísticos e financeiros, bem como as informações circulem com fluidez e adequadamente dentro da Grande Baía”.

Em Boao, a decorrer na província de Hainan, o secretário para a Economia e Finanças frisou que a construção da Grande Baía – envolvendo três zonas aduaneiras –, “abre oportunidades de cooperação regional que até aqui nunca tinham sido aproveitadas”. No entanto, “é preciso fazer uma nova abordagem ao modelo de cooperação para criar o mecanismo de colaboração”. O dirigente reflectiu que a nova conjuntura de desenvolvimento com base na cooperação regional implica “participação activa” de Macau.

À sessão temática em que participou Lionel Leong, juntaram-se a Chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, e o governador da província de Guangdong, Ma Xingrui. O responsável pela pasta da Economia e Finanças reiterou que a construção da Grande Baía vai permitir a Macau aprofundar a cooperação a nível regional e integrar-se no desenvolvimento do país, sendo esta também uma grande oportunidade para garantir a prosperidade e estabilidade da cidade a longo prazo.

Também Fernando Chui Sai On integra o conjunto de convidados para a reunião anual do fórum. O convite feito ao Chefe do Executivo estendeu-se a Ye Dabo, comissário do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China em Macau, que volta a participar no encontro como assessor da delegação da RAEM.