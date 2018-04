China bane exportações para Coreia do Norte de produtos usados no fabrico de armas

A China baniu as exportações para a Coreia do Norte de produtos electrónicos e outros bens susceptíveis de serem usados no fabrico de armas, de acordo com as sanções impostas pelas Nações Unidas a Pyongyang. A interdição abarca componentes industriais, ligas metálicas e outros materiais que podem ser usados em ambos produtos civis e de armamento, segundo um comunicado emitido no domingo pelo ministério chinês dos Negócios Estrangeiros.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas adoptou, ao longo do ano passado, várias sanções contra o regime de Kim Jong-un, devido à sua insistência em prosseguir com um programa nuclear e de mísseis balísticos. Apesar de historicamente ser o maior aliado diplomático e parceiro comercial de Pyongyang, a China aprovou as sanções da ONU, face à postura cada vez mais beligerante do país vizinho.

A China representa cerca de 90% do comércio externo da Coreia do Norte e é de longe o principal fornecedor de petróleo do país. O anúncio de Pequim inclui software, ferramentas para o fabrico de aviões, fibra de carbono, equipamento de alta-voltagem e utensílios para misturar e medir produtos químicos.

Pequim já tinha imposto limites na venda de petróleo a Pyongyang e reduzido as fontes de financiamento do regime ao suspender as importações de carvão, produtos têxteis e marisco. Os negócios norte-coreanos na China foram também encerrados e os funcionários obrigados a regressar à Coreia do Norte.

A China defende, no entanto, um diálogo entre os países envolvidos, e propõe que os Estados Unidos e a Coreia do Sul interrompam os exercícios militares junto à península coreana, em troca de Pyongyang suspender os testes nucleares e com misseis balísticos.

Face ao isolamento quase total do regime, Pyongyang mudou este ano a sua postura diplomática, e aceitou dialogar com Seul e Washington, enquanto, no mês passado, Kim Jong-un se deslocou a Pequim, numa tentativa de recuperar a aliança com a China.