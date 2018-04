CCM acolhe piano envolvente de Ludovico Einaudi

O Centro Cultural de Macau recebe, a 10 de Junho, um concerto de Ludovico Einaudi. O compositor italiano, consagrado internacionalmente, traz à principal sala de espectáculos da cidade algumas das suas mais conhecidas composições para piano. O programa integra uma tertúlia pré-espectáculo, para partilha do percurso e reportório do músico, que acontece uma hora antes do concerto.

É no Dia de Portugal e das Comunidades Portuguesas que o compositor italiano Ludovico Einaudi se apresenta no Grande Auditório do Centro Cultural de Macau, para um concerto que vai percorrer algumas das suas melhores composições para piano. Einaudi, que já compôs para ballet e teatro, assinou bandas sonoras de filmes tão conhecidos como “O Cisne Negro”, de Darren Aronofsky, ou “J.Edgar”, de Clint Eastwood. A passagem do compositor por Macau inclui ainda uma tertúlia pré-espectáculo, de entrada livre, uma hora antes do concerto.

Formado no Conservatório de Música Giuseppe Verdi, em Milão, Einaudi foi, no início da década de 1980, muito influenciado pelo compositor Luciano Berio. Inicialmente centrado na música erudita, o compositor foi depois incorporando registos como o rock, a pop ou a música folk. Para além dos mais de 10 álbuns editados, o nome de Einaudi está associação à composição musical de filmes e séries televisivas, como “O Cisne Negro” de Darren Aronofsky, o sucesso de bilheteira francês “The Intouchables”, ou “J. Edgar”, de Clint Eastwood.

“A versatilidade do mestre italiano ficou também registada no ‘thriller’ japonês ‘O Terceiro Assassinato’, bem como numa série de grandes anúncios publicitários e spots, da NBA e da marca Nissan às promoções para a BBC”, pode ler-se no comunicado remetido pelo Centro Cultural de Macau. “Em 2016, Einaudi ficou ainda mais conhecido quando um clip de sensibilização que gravou para a Greenpeace, no qual aparece à deriva no oceano, registou milhões de visualizações”, acrescenta a mesma nota.

Depois de vinte anos resguardado nos bastidores, dedicado à composição para teatro, ballet e instalações vídeo, Einaudi lidera hoje tabelas de vendas, com êxitos como “Divenire”, sendo um dos intérpretes de música erudita mais acarinhados da actualidade. Natural de Turim, o músico é filho de Giulio Einaudi, que foi editor de alguns dos consagrados da literatura italiana, como Italo Calvino e Primo Levi. O avô, Luigi Einaudi, foi Presidente de Itália entre 1948 e 1955.

Não sendo ainda conhecido o programa do concerto que o compositor trará a Macau, o CCM revela apenas que este “vai apresentar uma antologia das suas melhores composições tocadas ao piano”. Para aproximar o músico do público, o CCM vai ainda organizar uma tertúlia pré-espectáculo, de entrada livre e moderada em cantonense, que terá lugar na Sala de Conferências do CCM, uma hora antes do início do concerto. “O orador [ainda não conhecido] vai partilhar pormenores sobre o percurso e repertório de Einaudi com destaque especial para a música moderna e de fusão”, escreve o CCM na mesma nota.

Os bilhetes para o espectáculo estarão disponíveis nas bilheteiras do CCM e aos balcões da Rede Bilheteira de Macau a partir de 10 de Abril. Os preços variam entre as 100 e as 250 patacas.