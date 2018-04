Bairro da Ilha Verde com auto-silo com mais de 3000 lugares

O Chefe do Executivo aprovou o regulamento de utilização e exploração do auto-silo na Avenida do Comendador Ho Yin. O parque de estacionamento do Edifício do Bairro da Ilha Verde tem uma capacidade total de 3055 lugares, sendo 1427 destinados a automóveis ligeiros e 1628 a motociclos e ciclomotores. O pagamento das tarifas pela utilização do estacionamento público é feito na modalidade de bilhete simples diurno e nocturno, no valor de seis e três patacas por cada hora ou fracção, respectivamente, no caso de automóveis ligeiros. Quanto aos motociclos e ciclomotores, o bilhete diurno tem o custo de duas patacas e o nocturno de uma pataca. O bilhete simples diurno destina-se a estacionamento durante o período com início às 8 horas e fim antes das 20 horas e o bilhete simples nocturno destina-se a estacionamento durante o período com início às 20 horas de um dia e fim antes das 8 horas do dia seguinte.

