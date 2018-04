Aumenta o número de balcões de câmbio no Parisian Macao

O Venetian Macau foi autorizado a explorar, “por sua conta e risco”, dez balcões de câmbio instalados no espaço de exploração de jogos de fortuna ou azar no The Parisian Macao. A autorização foi ontem divulgada em despacho publicado em Boletim Oficial. O número de balcões tem vindo a aumentar desde 2016. No âmbito da exploração de actividades, o Venetian Macau pode apenas efectuar nos balcões de câmbio as operações de compra e venda de notas e moedas com curso legal no exterior e a compra de cheques de viagem. As condições específicas de exploração das actividades autorizadas pelo Executivo são fixadas pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM).

