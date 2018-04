UNESCO atenta aos projectos nos Novos Aterros

Mechtild Rössler garantiu estar atenta aos projectos desenvolvidos pelo Governo que possam ter um impacto negativo na área do Centro Histórico de Macau. A presidente do Centro do Património Mundial da UNESCO respondeu assim à Associação Novo Macau que, no mês passado, fez chegar ao comité um relatório sobre a preservação dos locais históricos e patrimoniais da cidade.

A presidente do Centro do Património Mundial da UNESCO afirmou que o organismo está atento aos projectos desenvolvidos pelo Governo nos Novos Aterros e que podem afectar o Centro Histórico de Macau. Em resposta ao relatório apresentado pela Associação Novo Macau (ANM) sobre a não inclusão da área entre a Colina da Penha e a Zona B dos Novos Aterros no Plano Director de Macau, Mechtild Rössler referiu que a UNESCO já demonstrou a sua preocupação face ao desenvolvimento dos projectos futuros do Executivo.

“[O Centro do Património Mundial] pediu ao Governo para submeter o Plano Director para os Novos Aterros antes da sua aprovação e para submeter os detalhes de todas as propostas para as terras recuperadas, tais como a Zona B, ao Centro do Património Mundial para revisão que será feita pelos órgãos consultivos”, escreveu Rössler.

O documento, enviado pela ANM ao PONTO FINAL, lembra ainda que o comité também pediu ao Executivo que apresente “um relatório actualizado sobre a conservação da propriedade”, que, assim que recebido, será divulgado, na sua totalidade ou em parte, na página electrónica do Centro do Património Mundial para acesso público.

No relatório não-governamental, a ANM defende que deve ser incluído no Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau um “corredor visual sujeito a protecção especial” na área entre a Colina da Penha e a Zona B dos Novos Aterros”. O grupo pró-democrata entende que devem ser estabelecidos novos limites de altura na construção de edifícios e considera oportuna a alteração, numa altura em que o Executivo tem em mãos a criação do plano, cujo relatório tem de ser entregue até ao final do ano.

“Embora o Governo pretenda introduzir ‘corredores visuais’ como meio de proteger a paisagem, deve formular padrões específicos que, no futuro, possam vincular as medidas de planeamento e gestão das autoridades responsáveis pelo serviço público de forma mais vigorosa, incluindo mas não se limitando ao ângulo visual e largura, restrições de altura de edifícios de zonas designadas”, escreveu a associação no documento divulgado em Março.

Num comunicado que chegou ontem às redacções, a ANM apontou que, se o Governo insistir em manter a sua actual posição, e se os vários projectos de desenvolvimento nas Zonas C e D, no Lago Nam Van, localizados ao longo do corredor visual entre a Colina da Penha e a Zona B dos Novos Aterros, forem construídos, a vista entre estes dois pontos “será em breve completamente obstruída”. “Também será contrário ao que foi indicado pela UNESCO em Maio de 2017”, acrescenta.