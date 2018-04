Serviços de Saúde: Vacinação minimiza impacto de sarampo

O director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion, desvalorizou ontem o risco de contágio e transmissão do sarampo entre os residentes de Macau, adiantando que a taxa de vacinação contra sarampo no território “é superior a 95%”. “A imunidade é grande, por isso não precisam de ficar preocupados”, disse o responsável, lembrando que o território obteve a certificação da OMS da erradicação do sarampo em 2014. Um total de 114 residentes de Macau viajou nos quatro voos da Tigerair Taiwan com pessoas infectadas com sarampo. Os Serviços de Saúde já contactaram 72 pessoas, mas falta contactar 42 deles, que ainda se encontram fora do território. O número foi actualizado ontem pelo director dos Serviços de Saúde, à margem do Fórum da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre situações de Emergência e Catástrofe. Lei Chin Ion disse que os viajantes de Macau destes quatro voos têm entre dois e 78 anos de idade. No sábado, as autoridades de Saúde locais informaram que oito pessoas foram vacinadas de urgência contra o sarampo depois de terem viajado em voos da Tigerair Taiwan com tripulantes infectados. C.A.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...