Responsável da OMS confiante na capacidade de resposta médica de Macau face a desastres naturais

Ailan Li, directora regional da Organização Mundial de Saúde (OMS) para a Segurança da Saúde e Emergências, diz que o Governo de Macau tentou fazer todos os esforços e que soube dar resposta ao tufão Hato, que matou 10 pessoas em Agosto de 2017. O Delta do Rio das Pérolas é a zona do mundo com maior risco de inundações e de tempestade e Macau está no centro desta área, alertou o especialista Ian Norton. Em contexto de catástrofe natural, Macau tem a capacidade para ajudar outros países, afirma a responsável da OMS.

Cláudia Aranda

Ailan Li, directora regional da Organização Mundial de Saúde (OMS) para a Segurança da Saúde e Emergências, manifestou ontem confiança no sistema de resposta médica do Governo de Macau em situações de desastre e emergência. A responsável da OMS para a Segurança da Saúde e Emergências na região da Ásia Pacífico discursava na abertura do Fórum da OMS sobre situações de Emergência e Catástrofe. “Sabemos que Macau também sofre tufões e inundações, mas felizmente o Governo de Macau tem uma capacidade muito forte para responder a tal emergência, incluindo na componente de saúde da resposta médica”, disse.

Quando solicitada pelos jornalistas a comentar a acção das autoridades locais durante o tufão Hato, que provocou 10 mortos, 240 feridos e prejuízos de 11,4 mil milhões de patacas em Agosto de 2017, Ailan Li referiu que, na apreciação da OMS, que monitorizou o processo apenas, uma vez que a sua intervenção não foi solicitada, “o Governo de Macau tentou fazer todos os esforços para dar resposta”. “Estamos muito felizes por ver que o Governo foi capaz de lidar com esta situação difícil”, frisou a responsável da OMS. “Sim, eles (o Governo) estão a fazer a coisa certa, particularmente no aspecto da saúde e trabalhando em conjunto com outros sectores”, prosseguiu.

Um relatório recente sobre os danos do tufão Hato revelou deficiências na prevenção e falta de um mecanismo centralizado para coordenar as operações. O documento revelou que o Hato expôs a incapacidade de Macau de lidar com catástrofes. Além de problemas no abastecimento de água e electricidade, Macau não tem reservas de comida para os centros de abrigo.

Para fazer face aos desastres naturais que inevitavelmente surgem na região, a directora regional da OMS para a Segurança da Saúde e Emergências sublinhou a importância de Macau criar um sistema de cooperação com as regiões vizinhas, de Hong Kong e do continente. Além disso, o território deve preparar-se continuamente usando o exemplo de experiências anteriores. Li frisou que “toda a crise é um desafio, mas toda a crise é uma oportunidade de melhoria contínua, de actualização de sistemas, de aprender com o mundo real de surto e da emergência, De facto, aprendemos com experiências passadas, e aprendemos que não há uma resposta de emergência perfeita no mundo”.

Na opinião da OMS, “Macau tem a capacidade para ajudar outros países”, disse. A responsável acrescentou estar “feliz” por poder contar com os recursos de Macau, de maneira a fortalecer a resposta médica regional e a capacidade de resposta em termos de saúde pública da OMS.

Oitenta por cento dos desastres naturais em todo o mundo acontecem na região da Ásia e Pacífico, afirmou Ian Norton, gestor das Equipas Médicas de Emergência, das Operações de Emergência, da OMS. O especialista alertou para o facto de que “o delta [do rio] das Pérolas está classificado como um dos locais mais perigosos para inundações e tempestade e Macau está no centro”. E, que, “apesar de ter um sistema de saúde forte, resiliente e extremamente seguro, Macau está perto da zona de tufões, zona de tempestade que pode causar dano massivo”, avisou o responsável.

No 7 de Abril foi comemorado o Dia Mundial da Saúde, visto como uma oportunidade para chamar a atenção mundial para a saúde global. Este ano assinala-se o 70º aniversário deste dia, dedicado ao tema “Cobertura universal de saúde: todos, e em todo o lado”, campanha que tem como ‘slogan’: “Saúde para Todos”.