Portugal e China já preparam visita de Xi Jinping

Oito anos depois de Hu Jintao ter visitado Portugal, Xi Jinping será o próximo. Mas só no início de 2019. Para assinalar os 40 anos de relações diplomáticas entre os dois países.

João Paulo Meneses

A deslocação do ministro Chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, a Lisboa servirá para preparar a visita do Presidente Chinês a Portugal, em princípio no primeiro trimestre de 2019, apurou o PONTO FINAL. No final deste ano será a vez de Augusto Santos Silva se deslocar a Pequim, de modo a concluir esses preparativos. Xi Jinping estará em Portugal a tempo de assinalar os 40 anos do restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países, que acontecem em Fevereiro.

Parece, assim, afastada a hipótese do líder Chinês ir a Portugal ainda este ano, como Marcelo Rebelo de Sousa deu a entender no final de 2017. O facto do Ministério dos Negócios Estrangeiros ter adiado a visita à China (e a Macau), prevista inicialmente para o próximo mês, para Novembro, retira margem de manobra para que Xi Jinping se possa deslocar a Lisboa ainda durante 2018.

Esta não será, contudo, a primeira vez que Xi Jinping se desloca a Portugal: em 2013 e 2014 o líder Chinês fez escala na Ilha Terceira, nos Açores, regressando da América do Sul, sendo que, na primeira ocasião, chegou a deslocar-se a um café local, convivendo com a população. Na segunda esteve nos Açores durante oito horas. Agora será a vez da visita oficial, sucedendo a Hu Jintao que esteve em Portugal em Novembro de 2010. Antes, tinha sido Jiang Zemin a visitar Lisboa, dois meses antes da transição de Macau.

O PONTO FINAL sabe que, na agenda do presidente Chinês, estará a possibilidade de fazer evoluir a parceria estratégica assinada entre os dois países em 2005 para um cenário de declaração conjunta em que se sistematizam áreas de intervenção mais concretas. Nos últimos anos houve declarações de responsáveis políticos chineses no sentido de “elevar” a parceria.

Quando Santos Silva visitar a China, poderá fazer a inauguração formal do Consulado Português em Cantão, sendo que nessa altura – e apesar dos enormes atrasos verificados até agora – a nova representação consular Portuguesa na China já estará em funcionamento (faz este mês um ano que o cônsul André Cordeiro foi nomeado formalmente para o lugar).