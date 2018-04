Macau quer ter equipa médica certificada pela OMS para actuar em catástrofes na região

Governo submeteu pedido de acreditação à Organização Mundial de Saúde (OMS) para a criação de uma equipa médica de resposta a emergências num prazo até daqui a um ano e meio. A equipa constituída por voluntários médicos, enfermeiros e outros técnicos especializados, passará a ser a terceira estabelecida na China capaz de integrar o dispositivo de emergência da OMS, apta a socorrer territórios e países em situação de desastre ou catástrofe.

Cláudia Aranda

Os Serviços de Saúde de Macau anunciaram ontem que tencionam criar uma equipa médica de emergência para ser acreditada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) destinada a responder a situações de desastre na região da Ásia e Pacífico. Neste momento, na China, existem duas equipas médicas acreditadas pela OMS, uma em Guangdong e outra em Xangai. O Governo de Macau quer, agora, criar a terceira equipa na China, no prazo de até daqui a um ano e meio.

“Depois do tufão Hato, o Governo de Macau tem atribuído grande importância a este tipo de emergência”, anunciou o director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion, à margem da abertura, ontem, do Fórum da OMS sobre situações de Emergência e Catástrofe. O pedido de acreditação internacional já foi submetido, para que os médicos e enfermeiros e outros técnicos especializados que se voluntariem para esta estrutura possam integrar o corpo da OMS em terramotos, inundações, deslizamento de terras e outras situações onde haja necessidade de intervenção imediata de assistência médica, indicaram os Serviços de Saúde. O Governo espera concluir a acreditação para este tipo de equipa de emergência no período entre um ano e um ano e meio.

A iniciativa de criar uma terceira equipa médica de emergência estacionada na China é apoiada financeiramente e tecnicamente por Macau, informou Ailan Li, directora regional da OMS para a Segurança da Saúde e Emergências, presente em Macau para participar no fórum. Ailan Li afirmou não ter o número exacto de financiamento que Macau terá que despender para criar esta equipa, mas afirmou ser “um bom apoio”, manifestando-se “muito satisfeita” pelo contributo de Macau “para a resposta global” aos desastres naturais na região. Na mesma ocasião, o director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion, afirmou não ter em mente os valores de custo previstos para montar esta equipa.

Na região do Pacífico Ocidental da OMS, da qual Ailan Li é directora, incluem-se 37 países e territórios. “Nós na região temos umas quantas equipas médicas certificadas, incluindo as equipas da Austrália, China, Nova Zelândia e Japão, vamos trabalhar mais no sentido de criar equipas internacionais”, afirmou Ailan Li.

Só na Ásia Pacífico acontecem “80% dos desastres naturais em todo o mundo”, foi ontem revelado pelo especialista Ian Norton, gestor das Equipas Médicas de Emergência das Operações de Emergência da OMS. Ian Norton referiu que a OMS encontra-se “a trabalhar directamente com 31 Governos para desenvolverem as suas próprias equipas nacionais e, através desse trabalho, e do trabalho em andamento em Macau, esta se transformará na 32ª”.

A equipa, constituída por 60 por cento de pessoal médico e outros 40 por cento de pessoal logístico, a ser criada em Macau, pretende, no futuro, ajudar na resposta a crises em Macau, mas também na China e nos países próximos.

A acreditação está dividida em três categorias médicas distintas, a primeira refere-se a equipas médicas que podem atender até 100 utentes em situação ambulatória, que só integram situações de desastre para proceder a trabalho de assistência médica. A segunda e terceira categorias são equipas capazes de realizar operações cirúrgicas, estabelecer camas, atender utentes em consulta externa, além de poderem criar tendas médicas ou hospitais de campanha em situação de desastre. Os Serviços de Saúde terão pedido a acreditação para a primeira categoria de equipa médica.

Os Serviços de Saúde acrescentaram que, anteriormente, já foram criadas equipas de voluntários de médicos e de enfermeiros e de outras especialidades, que não estavam acreditadas, não podendo integrar as equipas médicas da OMS. Agora, depois de garantida a acreditação, as equipas passam a estar habilitadas a integrar o dispositivo de emergência da OMS.