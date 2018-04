Macau arrecada 17,633 mil milhões de patacas em impostos directos sobre o jogo até Fevereiro

Macau arrecadou 17,633 mil milhões de patacas em receitas provenientes dos impostos directos sobre o jogo, nos dois primeiros meses do ano. Este resultado representa um aumento de cerca de 24,6% em relação ao período homólogo, de acordo com dados provisórios divulgados no portal da Direcção dos Serviços de Finanças de Macau.

Em relação às receitas totais, a Administração de Macau obteve, até ao final do mês de Fevereiro, aproximadamente 21 mil milhões de patacas, em comparação com os cerca de 17 mil milhões de patacas alcançados nos dois primeiros meses do ano passado. Em Fevereiro passado, as contas públicas tiveram um saldo positivo de 11,6 mil milhões de patacas.

Os impostos directos sobre o jogo – 35% sobre as receitas brutas dos casinos – representam 83,5% das receitas totais da Administração de Macau, ainda assim, a dependência deste imposto apesar de ter aumentado, não sofreu significativas alterações em relação ao período homólogo, em que representaram 82,9%.

Já na rubrica da despesa verificou-se um aumento de 4.347 milhões de patacas em relação ao mesmo período de 2017, sendo agora de 9.528 mil milhões de patacas, justificado pelos gastos referentes ao Plano de Investimento e Despesas do Desenvolvimento da Administração (PIDDA). De acordo com os dados provisórios, o Governo encerrou 2017 com receitas de 118.069 mil milhões de patacas, mais 15,3% em relação a 2016.