Julgamento de Sulu Sou marcado para dia 14 de Maio

O julgamento de Sulu Sou arranca às 9h30 do dia 14 de Maio no Tribunal Judicial de Base (TJB). A informação foi divulgada no website dos Tribunais da RAEM, num despacho do juiz titular do processo. Jorge Menezes é o advogado de defesa do deputado suspenso Sulu Sou, no caso em que o activista é acusado do crime de desobediência qualificada por lançar aviões de papel para o interior da residência oficial do Chefe do Executivo durante o protesto “10 milhões para a Universidade de Jinan”.

A manifestação contra a doação de 100 milhões de renminbis à universidade da China continental aconteceu em Maio de 2016. Sulu Sou e Scott Chiang, na altura presidente da Associação Novo Macau, foram identificados pelas autoridades policiais e depois acusados do crime de desobediência qualificada, que corresponde a uma pena de prisão até dois anos ou pagamento de multa até 240 dias. Sulu Sou perderá o mandato se for condenado a uma pena de prisão de, pelo menos, 30 dias.

O julgamento do deputado começou por estar marcado para o dia 10 de Janeiro mas, na altura, a juíza decidiu adiar o julgamento, em que também é arguido Scott Chiang, até que o Tribunal de Segunda Instância (TSI) se pronunciasse sobre a acção que foi apresentada por Sulu Sou no início daquele mês, em que o deputado pedia a suspensão de eficácia da deliberação da Assembleia Legislativa (AL) que, a 4 de Dezembro, suspendeu o seu mandato.

Já em Fevereiro, o Tribunal de Segunda Instância (TSI) recusou-se a decidir se a Assembleia Legislativa (AL) violou ou não a lei na forma como suspendeu o mandato de Sulu Sou, defendendo que foi uma decisão política. O deputado diz que ainda vai ponderar sobre um eventual recurso. “Nem sequer o TUI [Tribunal de Última Instância] dispõe de competência” para julgar as decisões políticas do Plenário da AL, justificou o TUI.

O recurso de Sulu Sou ao TSI para anular a deliberação da AL “continua pendente”, refere o deputado na sua página de Facebook, explicando ainda que a juíza responsável pelo processo “considera que o julgamento por desobediência agravada não encontra entraves no recurso pendente”. A suspensão do mandato de deputado de Sulu Sou mereceu uma referência no relatório da Amnistia Internacional sobre o estado dos direitos humanos no mundo.