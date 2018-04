Feira de Artesanato do Tap Seac com 39 workshops este ano

No ano em que se celebra o 10º aniversário da Feira de Artesanato do Tap Seac, o Instituto Cultural promove 39 workshops que arrancam já a partir da próxima quinta-feira, 13. O evento tem lugar na Praça do Tap Seac de 13 a 15 e de 20 a 22 de Abril, sendo que os interessados podem inscrever-se através do sistema de inscrição de actividades na página electrónica do Instituto Cultural (IC), organismo responsável pela organização da feira. A taxa de inscrição é de 50 patacas por cada workshop e as inscrições terminam às 17h45 de quarta-feira.

Os 39 workshops de artesanato destinam-se aos mais novos, a adultos e a famílias. A bijuteria e acessórios destacam-se este ano com “Anéis em Prata”, “Colares em Feltro com Pandas”, “Alfinete de Peito em Couro em Forma de Rosa”, “Sacos a Tiracolo com Cão Pintado à Mão”, “Carteira em Couro com Três Divisórias”, “Carteira Comprida em Couro”, “Colar com Grinaldas em Prata”, “Porta-moedas em Couro”, “Alfinete de Peito em Forma Rosa”, “Braceletes em Prata com o Alfabeto”, “Alfinete de Peito com Gatinho em Feltro”, “Acessórios Temari para Cabelo”, “Pendente de Pérola” e “Saco de Pano com Animais Pintados à Mão”.

A Feira de Artesanato apresenta também cursos para famílias, sendo o caso “Bola em Feltro de Lã com Cara de Cão”, “Meu Segredo – Colar com Pingente de Livro Feito à Mão”, “Contos Infantis de Sementes Felizes – O Reino dos Chapéus (Curso de fabrico de chapéus para famílias)”, “Modelagem de Balões em Família”, “Caderno com Padrões de Estrelas”, “Árvore com Flores Coloridas”, “Minifloresta de Bonsai” e “Quem sou eu? – Artesanato Criativo”.

A agenda e os conteúdos dos workshops pode ser acedida no sistema de inscrição de actividades do IC. Os resultados das inscrições serão determinados por sorteio informático e os sorteados receberão um SMS no dia 12 de Abril, devendo então proceder ao pagamento da taxa de inscrição junto do local determinado.